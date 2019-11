AVISO: Informationsveranstaltung über das Auswahlverfahren und die Ausbildung von Militärhundeführern und Militärhunden

Wien (OTS) - Aus gegebenem Anlass findet am Dienstag, den 19. November 2019, um 09:00 Uhr im Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch eine Einweisung in das Auswahlverfahren und die Ausbildung von Militärhundeführern und Militärhunden statt. Es besteht Foto-, Film- und Interviewmöglichkeit.

Vertreter der Medien sind dazu eingeladen. Um Anmeldung unter presse@bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 1005 bis 18. November 18:00 Uhr wird ersucht.

Zeit: 19. November 2019, 09:00 Uhr

Ort: Militärhundezentrum Kaisersteinbruch, 2462 Kaisersteinbruch, Einfahrt Eisenstätterstraße, Burgenland

