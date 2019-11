Auer-Stüger/Abrahamczik (SPÖ) ad Untersuchungskommissionsvorsitz: Konstituierende Sitzung in erster Dezember-Woche realistisch

Begrüßen bestätigten Vorsitz außerordentlich - Keine Zeit zu vergeuden

Wien (OTS/SPW-K) - Heute wurden mit Dr. Wolfgang Heufler und Dr. Einar Sladeček ein Vorsitzender sowie ein Stellvertreter für die Untersuchungskommission zum Thema Vereine bestätigt. „Damit ist die Voraussetzung geschaffen, dass eine konstituierende Sitzung der Untersuchungskommission stattfinden kann“, so der Fraktionsvorsitzende der SPÖ in der Untersuchungskommission, Gemeinderat Stephan Auer-Stüger.

Er betont, dass ihm die schnelle Aufnahme der Arbeit am Herzen liegt. „Die zehn im Antrag für eine Untersuchungskommission genannten Vereine leisten wertvolle Arbeit für die Wiener Bevölkerung in den Bereichen Kultur, Kinder- und Jugendbetreuung sowie Bildung. Die damit verbundenen Fragen sollen rasch geklärt werden“, bestätigt auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPÖ in der Untersuchungskommission, Gemeinderätin Nina Abrahamczik.

