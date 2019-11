Lotto: 6,6 Mio. Euro – Jahresbestleistung im Mühlviertel erzielt

Oberösterreicher knackte Fünffachjackpot per Systemschein im Alleingang

Wien (OTS) - Letztlich waren es dann doch mehr Tipps als erwartet, die für den Fünffachjackpot abgegeben wurden, was auch bedeutet, dass die Gewinnsumme für den Sechser über den Erwartungen der Österreichischen Lotterien lag. Rund 7,4 Millionen Tipps auf mehr als 1,4 Millionen Wettscheinen ließen die Sechser-Summe auf knapp 6,6 Millionen Euro steigen, und ein einziger dieser Tipps – auf einem Systemschein – passte genau und stimmte mit den „sechs Richtigen“ überein: Dieser Wettschein wurde im Mühlviertel in Oberösterreich abgegeben, bescherte seinem Besitzer also einen Solo-Sechser und damit exakt 6.552.614,70 Euro. Es ist dies der höchste Sechser im heurigen Jahr, aber das System 1/08 konnte noch mehr: Es brachte dem Mühlviertler noch 15 Fünfer, 30 Vierer und 10 Dreier zusätzlich und damit einen Extra-Gewinn von mehr als 18.000 Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 79.300 Euro. Die Gewinner kommen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland und waren jeweils per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb diesmal ein Sechser aus, die Gewinnsumme von knapp einer halben Million Euro wurde auf die 82 Fünfer aufgeteilt, die jeweils 7.500 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es drei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, und auf allen dreien war auch da „Ja“ angekreuzt. Zwei Oberösterreicher und ein Kärntner gewannen jeweils mehr als 110.200 Euro.

TopTipp

Vier der sechs Lotto Zahlen brachten einem Oberösterreicher und einem win2day User bei TopTipp Glück: Beide spielten jeweils einen 4er-Tipp, kreuzten also vier Zahlen an, und alle vier waren unter den sechs gezogenen Zahlen. Dies brachte jedem der beiden 3.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. November 2019

1 Sechser zu EUR 6.552.614,70 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 79.261,90 233 Fünfer zu je EUR 1.113,30 480 Vierer+ZZ zu je EUR 162,10 9.764 Vierer zu je EUR 44,20 12.456 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 153.457 Dreier zu je EUR 5,00 462.411 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 02 15 23 28 33 34 Zusatzzahl: 19

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. November 2019

Kein Sechser , die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 82 Fünfer zu je EUR 7.500,10 4.645 Vierer zu je EUR 22,40 78.792 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 23 25 30 31 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. November 2019

3 Joker EUR 110.245,20 14 mal EUR 8.800,00 151 mal EUR 880,00 1.439 mal EUR 88,00 16.363 mal EUR 8,00 162.420 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 1 2 9 3 2

