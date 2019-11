„Landtagswahl Steiermark 2019: Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ live in ORF 2

Am Dienstag, 19. November, um 21.05 Uhr mit Susanne Schnabl und Franz Neger, Filzmaier-Analyse danach in der „ZIB 2“

Wien (OTS) - Die Steiermark wählt am 24. November 2019 einen neuen Landtag. Der ORF Steiermark bringt dazu eine umfassende trimediale Vorberichterstattung (Details unter presse.ORF.at). Höhepunkt der Vorberichterstattung ist die sogenannte „Elefantenrunde“, die österreichweit in ORF 2 ausgestrahlt wird. Am Dienstag, dem 19. November 2019, treffen die Spitzkandidatinnen und -kandidaten der Parteien ‒ Michael Schickhofer (SPÖ), Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Mario Kunasek (FPÖ), Sandra Krautwaschl (Die Grünen), Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) und Niko Swatek (NEOS) ‒ in der großen TV-Live-Diskussion im ORF Landesstudio Steiermark aufeinander. Die Fragen stellen „Report“-Moderatorin Susanne Schnabl und „Steiermark heute“-Moderator Franz Neger. Die TV-Konfrontation ist ab 21.05 Uhr live und österreichweit in ORF 2 zu sehen.

Politologe Peter Filzmaier analysiert die TV-Diskussion der Spitzkandidatinnen und -kandidaten der steirischen Landtagswahl in der anschließenden „ZIB 2“ ‒ um 22.10 Uhr in ORF 2.

Die TV-Live-Diskussion „Landtagswahl Steiermark 2019. Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ wird außerdem auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) und auf steiermark.ORF.at als Live-Stream angeboten und als Video-on-Demand bereitgestellt.

Eine Zusammenfassung der TV-Diskussion bringt am Mittwoch, dem 20. November, ab 6.30 Uhr Radio Steiermark. Auch steiermark.ORF.at berichtet ausführlich über die Fernseh-Konfrontation.

