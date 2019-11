Ein Meer aus Weiß beim Brautkleiderball in Fügen

Fügen, Zillertal (OTS) - Die zehnte Ausgabe des Brautkleiderballs in der SichtBAR war auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Highlight und ergab mit den vielen tollen Brautkleidern ein rauschendes Gesamtbild. Das am weitesten angereiste Paar kam aus Berlin und durchlebte mit zahlreichen anderen tanzbegeisterten Ballbesuchern den Hochzeitstag aufs Neue. Die Partyband Kuhl the Gang sowie das 4-Gänge Menü, welches Veranstalter Gerhard Angerer persönlich zubereitete, sorgten für einen rundum gelungenen Abend. Fotobox und Party Print hielten die lustigsten Momente fest und durch den Verkauf der Lose für Brautwalzer und Tortenanschnitt konnten darüber hinaus Euro 400,- an die Kinderhilfe Bezirk Schwaz gespendet werden.

