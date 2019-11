NEOS Wien zu Wiener Gesundheitssystem: SPÖ-Stadtrat Hacker muss endlich aufwachen!

Christoph Wiederkehr: „Probleme zu negieren und unter Verschluss zu halten schadet den Patientinnen und Patienten!“

Wien (OTS) - „Das Wiener Gesundheitssystem ist wie ein Druckkochtopf. Verzweifelt versucht Gesundheitsstadtrat Hacker, den Deckel draufzuhalten. Aber der Druck steigt und immer mehr Probleme kommen an die Öffentlichkeit! Das ist auch gut so, denn wir müssen jetzt handeln!“ fordert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr im heutigen Sondergemeinderat zum Patienten KAV. Wiederkehr erwähnt die Risikoabschätzung des KAV, die nur durch ein Versehen öffentlich wurde und in der sich hunderte Millionen Euro finden, die dem Krankenanstaltenverbund in den nächsten Jahren fehlen: „Wichtige Neubauten, Personalaufstockungen, ja sogar die Valorisierungen der Gehälter stehen auf mehr als wackeligen Beinen. Zu allem Überfluss rechnet der KAV beim Kostendämpfungs-Programm Dreiklang mit 60 Millionen Mehrkosten! Die Reaktion von Stadtrat Hacker? Ignoranz! Wir hingegen sagen: Es muss künftig verpflichtend sein, dass die Risikoabschätzungen öffentlich gemacht werden!“ Besonders enttäuscht ist Wiederkehr von den Grünen: „Es ist unglaublich, wie ignorant die Grünen im Gemeinderat auftreten. Statt die Probleme zu benennen und an Lösungen zu arbeiten, haben sich die Grünen das rote Mäntelchen der Arroganz übergestreift.“

Die Probleme im Wiener Gesundheitssystem sind mannigfaltig – und lassen sich besonders am Beispiel Kinder- und Jugendgesundheit zeigen, so NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara zusammen: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen spezielle Angebote, die es in Wien aber nur unzureichend gibt. Wir müssen hier investieren, denn was wir in diesem Bereich jetzt nicht ausgeben, müssen wir später x-fach in kranke Erwachsene stecken!“ NEOS Wien fordert unter anderem die Schaffung von 120 Kassen-Kinderarzt-Stellen in Wien sowie die Errichtung von fünf Primärversorgungszentren speziell für Kinder und Jugendliche (www.gesundekinder.wien). Dazu soll eine Task Force gebildet werden, die die konkreten Bedürfnisse für eine integrierte und interdisziplinäre Versorgung analysiert und Maßnahmen ableitet.

