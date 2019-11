Alles rosa oder was?

Die Kleine Zeitung feiert 115 Jahre Geburtstag.

Graz (OTS) - Seit Anfang Oktober strahlt die aktuelle Imagekampagne der Kleinen Zeitung in rosa durchs Land.Durch das ganze Land? Nein, vor allem im Hauptverbreitungsgebiet der Kleinen Zeitung, in Kärnten und Steiermark, Osttirol aber auch in Wien und Umgebung, wo die Kleine Zeitung eine stetig wachsende Zahl an Usern verzeichnet.

Mit einem erneut ungewöhnlichen Kreativansatz vermitteln wir die entscheidenden Markenpositionen der Kleinen Zeitung: unseren Qualitätsanspruch, unsere Leidenschaft für Land und Leute und somit unser Bekenntnis zu regionaler Vielfalt und nicht zuletzt auch unsere Geschichte und Verantwortung als zweitgrößte Tageszeitung gegenüber Gesellschaft und Politik: 115 Jahre Kleine Zeitung.

Das provokante Design und die inhaltliche Ausrichtung der Kampagne verfolgt noch ein weiteres Ziel: wir wollen die Marke Kleine Zeitung und die Bedeutung einer starken, unabhängigen Kleinen Zeitung - gedruckt oder digital - für Land und Leute besonders jungen Personen vermitteln. Eine Zielgruppe, die zu klassischen Massenmedien, wie Fernsehen, Radio und Tageszeitung immer rasanter den Kontakt verliert oder in deren Alltag das Konstrukt Tageszeitung gar keinen Platz mehr hat.

Bei der Bewältigung dieser Aufgabe ist die Kraft der Marke Kleine Zeitung unser größter Schatz. Sie schafft Vertrautheit und ermöglicht Orientierung für unsere Leser und User, Geschäftspartner und ist gleichzeitig Magnet und Türöffner für die Ansprache junger Zielgruppen.

Am Freitag, dem 22. November, feiert die Kleine Zeitung ihren 115. Geburtstag. Und zum Auftakt der Geburtstagswoche gibt es am Montag, dem 18. November ein besonders auffälliges Kampagnenelement. Der Kampagnenfarbe folgend wird nicht nur das Styria Media Center in rosa hell erleuchtet sein (bei Dunkelheit am 17. und 18.11.) sondern erscheinen an diesem Tag auch alle Ausgaben der Kleinen Zeitung ebenfalls in rosa. Sowohl die Printausgabe als auch die E-Paper-, Website- und App-Ausgabe. In Kärnten wird der Pyramidenkogel eingefärbt werden. Also alles rosa und doch so wie immer: Tag für Tag relevante und geprüfte Informationen. Unabhängig und mit Verantwortung seit 115 Jahren.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Mag. Andrea Rachbauer

Marketingleitung Kleine Zeitung

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at

0664 856 3304