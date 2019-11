ExtraDienst 10-11/2019 - Die APA – Werkzeug unserer Demokratie

Klasse Drahtseil-Akt von Dr. Clemens Pig

In der sich immer schneller drehenden News-Spirale spielen Nachrichtenagenturen noch immer eine unverzichtbare Rolle. In der aktuellen Coverstory spricht Dr. Clemens Pig, Vorsitzender der APA-Geschäftsführung, über alternative Geschäftsfelder, Expansionen und darüber, warum die APA alle 30 Tage ein neues Feature produziert.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz im Interview +++ Wolfgang Fellner und sein neues Radio-Projekt +++ Im Visier der Paparazzi: Wann werden Grenzen überschritten? +++ Informanten – die unsichtbaren Tippgeber +++ Wenn Werber ins politisch unkorrekte Fettnäpfchen treten +++ Schluss mit dämlich: Sportjournalistinnen über Tabus in ihrem Arbeits-Alltag

Editorial

Da hilft kein Jammern – jeder muss das Binkerl der eigenen Unzugänglichkeit tragen. ExtraDienst-Herausgeber Christian W. Mucha schreibt in dieser Ausgabe über Fehl-Leistungen, die jedem einmal passieren. Er erklärt am Beispiel der umtriebigen Silvia Schneider, wieso Perfektion ein Luder ist und verrät sein höchst persönliches Manko des Nichterkennens von Menschen. Und mit welchen aberwitzigen Methoden er das in den Griff zu bekommen versucht...





COVERSTORY

DIE APA – Werkzeug der Demokratie

Die Verbreitung von Meldungen ist das Kerngeschäft der Nachrichtenagenturen. Doch das Leistungsspektrum der APA geht weit darüber hinaus. Im Interview mit ExtraDienst spricht Geschäftsführer Dr. Clemens Pig über alternative Geschäftsfelder und Expansionen. Ein ED-Portrait über den heimischen Big Player.





Storys

Abrisshäuser. Immer wieder verschwinden bekannte Marken nach Fusionen, Übernahmen und Pleiten vom Markt. Einen gut eingeführten Namen versinken zu lassen, birgt aber auch Risiken. ED zeigt, wo die liegen.

Hör zu! Der mediale Podcast-Hype boomt. Doch was steckt wirklich hinter den neuen Akustik-Formaten? Ist es nur ein kurzfristiger Trend oder doch ein langfristiger Medienwandel?

Bildstörung. Streaming-Dienste setzen die TV-Anbieter stark unter Druck. Der Sendeschluss für das klassische Fernsehen ist aber trotzdem noch lange nicht in Sicht.

Marken-Fitness. Wenn Athleten im öffentlichen Rampenlicht jubeln, können Unternehmen ihre Bekanntheit steigern und das Image aufpolieren. Auch in Österreich ist Sportsponsoring mittlerweile ein milliardenschwerer Markt.

Tanz auf dem Vulkan. Sie bleiben im Hintergrund und wissen dunkle Geheimnisse: Informanten sind unverzichtbare Tippgeber für den investigativen Journalismus. Österreichische Journalisten berichten über ihre Arbeit mit den inoffiziellen Kanälen.

Politisch korrigiert. Wenn Werber ins politisch unkorrekte Fettnäpfchen treten, kann das ein Versehen sein. Manchmal steckt aber auch gezielte Provokation dahinter. Ranküne, um die Aufmerksamkeit zu steigern.

Im Visier der Paparazzi. Immer wieder geraten Promis mit der Presse aneinander. Doch wo liegen die Grenzen der Pressefreiheit?

Schluss mit gratis. Paid Content im Netz ist längst keine Geschäftsstrategie für halsbrecherisch veranlagte Zeitungsverleger mehr, sondern im Mainstream angekommen. Auch in Österreich neigt sich die Zeit des Gratis-Contents dem Ende zu, wie viele erfolgversprechende Bezahl-Projekte beweisen.

Die Naturfilmer. Naturfilm-Dokus bringen Spitzenquoten. ED enthüllt, wer in Österreich hinter den sensationellen Bildern und den unglaublichen Geschichten aus der Tierwelt steckt.

Einkaufstouren. Moderne Mogule greifen nach den Flaggschiffen der Medienwelt. Doch der Besitz von Zeitungen bringt oft vor allem ein Soll am Konto. Das stört Investoren wie Amazon-Chef Jeff Bezos allerdings kaum. Zeitungen zu besitzen, ist chic in der neuen Businesswelt.

Schluss mit dämlich. Sportjournalismus ist eine der letzten Männerbastionen. ED stellt jene tüchtigen Frauen vor, die in dieser Zunft ein Leiberl gerissen haben. Dabei werden auch die unschönen Aspekte des täglichen Lebens angesprochen: Vorurteile und Attacken unter der Gürtellinie.







Aktuell

Fest im Sattel. Nach dem Ende der türkis-blauen Koalition sitzt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz fester im Sattel denn je zuvor. Mit ED sprach er über das Ibiza-Video, die Rolle des ORF beim Wahlkampf und seine Pläne für die Zukunft.

Radioprojekt gestartet. Wolfgang Fellner und sein ausgetüfteltes neues Projekt„Radio Austria“ bringen Ö3-Urgestein und„Wecker“-Erfinder Rudi Klausnitzer als Moderator noch einmal in den Hörfunk-Ring.

Klimabündnis. Der emeritierte Regal-Herausgeber Manfred Schuhmayer fordert einen nationalen Klimapakt.

Nach Hause gebracht. CEO Michael Kapfer und CCO Dieter Pivrnec haben 80 Prozent der Agenturgruppe GGK MullenLowe übernommen. Im ED-Interview berichten sie, wie es sich anfühlt, die GGK um runde fünf Millionen wieder in österreichische Hände geführt zu haben.





Mode

Markenbotschafter. Das richtige Testimonial kann eine Marke vergolden und ihren Werbewert in lichte Höhen steigen lassen. ED-Autorin Ekaterina Mucha zeigt jene Stars, die den Kampagnen als Markenbotschafter ihre prominenten Gesichter leihen.

Talent trifft Label. Kooperationen zwischen großen Mode-Labels, modernen Stil-Ikonen und bekannten Konzernen sind immer etwas Besonderes. Manchmal sind sie eine Hommage an die Legenden der Mode-Branche. ED präsentiert die neuesten Projekte.

Edle Geschenke. Weihnachten kommt immer schneller, als man denkt. Ekaterina Mucha sorgt heuer frühzeitig für Inspiration.





