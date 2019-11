Winterstart für Hobby-Langläufer: Großes “Nordic Winter Opening” eröffnet die Saison

6.-8.12. im WM-Stadion in Ramsau am Dachstein / Technikkurse, Materialtests, Einführung in Laser-Biathlon und vieles mehr / Mehrtages-Packages inklusive VIP-Trainings buchbar

Ramsau (OTS) - Nicht nur die alpinen Wintersportler fiebern der neuen Saison entgegen. Auch für die Fans des Nordischen Skisports geht es nun bald richtig los. Im Langlauf-Mekka Ramsau am Dachstein fällt der offizielle Startschuss am 6. Dezember mit dem “Nordic Winter Opening”, der größten Eröffnungsveranstaltung der Alpen. Am Programm des dreitägigen Events für Hobbyläufer jeder Leistungsklasse und jeden Alters stehen Technikkurse, Materialtests, eine Einführung in Laser-Biathlon und vieles mehr. Alle Infos zum Programm und buchbare 2- oder 3-Tages-Packages inklusive VIP-Trainings ab 150 Euro gibt es online auf www.schladming-dachstein.at/langlaufopening >>



