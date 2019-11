AVISO Fototermin: Hernals erhält Frederic-Morton-Park

Wien (OTS) - Nach dem Schriftsteller Frederic Morton wird ein Park in Wien-Hernals benannt: Der Pezzlpark wird nach dem Autor der „Ewigkeitsgasse“ in „Frederic-Morton-Park“ umbenannt.

Enthüllung der Tafel mit

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler

Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer

Gemeinderätin Sybille Straubinger, Vorsitzende des Wiener Kulturausschusses

Ort: Frederic-Morton-Park, ehem. Pezzlpark

Datum: Freitag, 22. November 2019, 9.30 Uhr

Frederic Morton wurde am 5. Oktober 1924 in Wien als Fritz Mandelbaum geboren. 1939 musste er vor den Nationalsozialisten fliehen; erst ging er nach London, später mit der gesamten Familie nach New York. Nach seinem Studium der Literaturwissenschaft an der Columbia University bestritt er seinen Lebensunterhalt mit journalistischen und literarischen Kolumnen in großen Zeitschriften, ehe ihm mit einem Porträt über die Familie Rothschild der Durchbruch als Schriftsteller gelang. Mortons wohl bekanntestes Buch ist der Roman „Ewigkeitsgasse“. Er ist am 20. April 2015 in Wien im 91. Lebensjahr verstorben.

Der VertreterInnen der Medien sind herzlich zum Fototermin eingeladen!

Rückfragen & Kontakt:

Renate Rapf

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

4000-81175

renate.rapf @ wien.gv.at

www.wien.at