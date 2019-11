FPÖ-Kasal: Sonnenenergie für geförderten Wohnbau nutzen

WGG-Novelle von türkis-blau schuf Spielräume

Wien (OTS) - "Wien muss endlich wirklich innovative Wege im thermisch-energetischen Bereich des geförderten Wohnbaus gehen", fordert der freiheitliche Wohnbausprecher Mag. Günter Kasal eine Trendwende.

"Empirische Studien zeigen, dass die klimapolitischen Vorgaben von Rot-Grün im geförderten Wohnbau in der Realität nicht erzielt werden. Was aber bleibt, sind die horrenden Kosten dieser gescheiterten Symbolpolitik", verweist Kasal auf die bekannten Ergebnisse der Studie 'Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit'. "Hier muss es endlich zu einer Trendwende kommen. Klimaschutz und leistbares Wohnen können Hand in Hand gehen, wenn die Politik mit Kompetenz und Sachverstand agiert", argumentiert Kasal. "Eine Möglichkeit besteht darin, die enormen Dachflächen des geförderten Wohnbaus für die Sonnenenergie zu erschließen. Die Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes schafft hier Spielräume, die seitens der Rathauskoalition bisher ungenützt geblieben sind", schließt Kasal und kündigt Initiativen im Rathaus an.

