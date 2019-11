RFS: Lukas Heim als Bundesvorsitzender bestätigt

Akademische Freiheit, leistungsorientierte Studienförderung und die Sicherung der akademischen Exzellenz bleiben Ziele

Wien (OTS) - Der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) bestätigte bei seiner Jahreshauptversammlung seinen amtierenden Bundesvorsitzenden, Lukas Heim, mit überwältigender Mehrheit im Amt.

„Die akademische Freiheit ist in Gefahr: Genauso wie in Hamburg Vorlesungen eines politisch unliebsamen Prof. Lucke von militanten Gruppen blockiert werden, versucht auch die ÖH an der Uni Wien, politisch andersdenkende Professoren zu diskreditieren. Als freiheitliche Studentenorganisation ist es unsere Aufgabe, solche Missstände aufzuzeigen und für Meinungsfreiheit einzutreten“, führt der 24-Jährige Student der Politikwissenschaften aus.

Angesichts der aktuellen Regierungsverhandlungen mahnt Heim zur Vorsicht: „Während die schwarz-blaue Bundesregierung wichtige Reformen im Hochschulbereich, wie die Universitätsfinanzierung und das neue Studentenheimgesetz, auf den Weg gebracht wird, ist von einer grünen Regierungsbeteiligung wenig Gutes zu erwarten. Die grüne Chefverhandlerin für Wissenschaft, Sigrid „Mittelfinger“ Maurer, war schon als ÖH-Vorsitzende unerträglich und wurde auf der Extremismusliste des Verfassungsschutzes geführt.“

Der Bundesvorstand ergänzt sich um die stellvertretenden Vorsitzenden Fabian Walch und Sascha Hirz, den Finanzreferenten Dipl.-Ing Bernhard Hainberger und Bundesgeschäftsführer Matthias Kornek. Der RFS hält derzeit ein Mandat in der ÖH-Bundesvertretung und mehrere Mandate in lokalen Universitäts- und Studienvertretungen.

„Bis zur nächsten ÖH Wahl wollen wir uns für den Ausbau der Begabtenförderung, insbesondere für höhere Leistungsstipendien und eine umfangreichere Förderung für wissenschaftliche Arbeiten einsetzen. Ebenso wichtig ist es, die Qualitätssicherung im Studium mit digitalen Methoden voranzutreiben. Dafür werden wir auch eine parlamentarische Bürgerinitiative einbringen“, so Lukas Heim abschließend.

