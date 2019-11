Mann wegen mehrerer Gewaltdelikten gegen Ex-Lebensgefährtinnen festgenommen

Wien (OTS) - November 2019

22., Wien-Donaustadt

Ein 52-jähriger österreichischer Staatsbürger befindet sich derzeit in Haft. Er wurde am 16. November 2019 um 14.00 Uhr festgenommen, da ihn zwei seiner Ex-Lebensgefährtinnen mehrerer Gewaltdelikte (gefährliche Drohung, fortgesetzte Gewaltausübung) über einen längeren Zeitraum beschuldigten. Betretungsverbote wurden ausgesprochen, der Mann befindet sich in Haft.

