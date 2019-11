Festnahme nach Wohnungseinbruch

Wien (OTS) - 16.11.2019, 21.30 Uhr

11., Mitterfeldgasse

Ein 42-jähriger serbischer Staatsangehöriger verschaffte sich am 16. November 2019 durch das Aufdrücken eines Fensters gewaltsamen Zugang zu einer fremden Wohnung. Als der mutmaßliche Täter von den Mietern der Wohnung überrascht wurde, flüchtete er durch die Eingangstüre in das Stiegenhaus. Verständigte Polizisten, die unterwegs zum Tatort waren, nahmen den Mann fest. Er befindet sich in Haft.

