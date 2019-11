Bis zu 838.000 sahen Österreichs erfolgreiche EURO-Quali im ORF

Wien (OTS) - Mit dem 2:1 gestern, am 16. November 2019, daheim gegen Nordmazedonien qualifizierte sich das Fußball-Nationalteam zum dritten Mal für eine EURO, die ab 12. Juni 2020 live im ORF zu sehen sein wird. Bis zu 838.000 Fußballfans ließen sich das Spiel in ORF 1 nicht entgehen, durchschnittlich sahen 758.000 die zweite Halbzeit bei 27 Prozent Marktanteil (28 bzw. 31 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen).

Am 19. November folgt dann, ebenfalls live in ORF 1, das letzte Spiel der EURO-Quali Lettland – Österreich. Aus Riga meldet sich ab 20.15 Uhr Thomas König. Die Analysen kommen wieder von Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen jeweils österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at