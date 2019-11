ORF SPORT + mit dem Fußball-U21-Länderspiel Ungarn – Österreich

Auch am 18. November: ÖFB-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 18. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Lettland – Österreich um 16.15 Uhr und vom Fußball-U21-Länderspiel Ungarn – Österreich um 18.45 Uhr sowie die Höhepunkte vom UEFA-European-Qualifiers-Spiel Österreich – Nordmazedonien um 21.00 Uhr.

ORF SPORT + überträgt die ÖFB-Pressekonferenz vor dem letzten EM-Qualifikationsspiel Lettland – Österreich am 18. November live aus Riga. Reporter ist Andreas Felber.

In zwei Jahren findet in Slowenien und Ungarn die UEFA U21 EURO 2021 statt. Die Qualifikationsphase startete im September 2019 und führte das ÖFB-Team nach Andorra (3:1) und Albanien (4:0). Im Oktober gab es einen Sieg gegen die Türkei (3:0) sowie das 1:5 gegen England. Zum Jahresabschluss wartet am 15. November in Ried Kosovo und am 18. November ein freundschaftliches Länderspiel in Ungarn. Beide Spiele sind live in ORF SPORT + zu sehen.

Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 15. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at