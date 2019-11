Dominic Thiem schlägt gegen Alexander Zverev um das Final-Ticket auf - LIVE!

ServusTV zeigt beide Semifinal-Kracher bei den ATP-Finals in London live, am Sa., 16.11., ab 15:00 bzw. 20:15 Uhr

Wals (OTS) - In ganz Österreich grassiert das Tennis-Fieber! Am Samstag erreicht die Thiem-Mania ihren vorläufigen Höhepunkt, wenn Österreichs Tennis-Ass bei den ATP-Finals in London das Ticket für das Endspiel am Sonntag lösen will.



Thiem schlägt im zweiten Semifinale zur Primetime gegen Alexander Zverev auf. Im Head-to-Head führt der 26-jährige Niederösterreicher zwar mit 5:2, doch Zverev ist in der O2-Arena in London Titelverteidiger. Die Übertragung des Spiels bei ServusTV startet um 20:15 Uhr.

Das Moderatoren-Duo Barbara Schett und Christian Baier meldet sich am Samstag aber bereits live ab 15 Uhr vom Meeting der Tennis-Heroes aus London mit dem ersten Semifinal-Kracher Roger Federer - Stefanos Tsitsipas. Kommentiert werden beide Spiele von Christian Nehiba und Alexander Antonitsch.

Auch den finalen Showdown in London, am Sonntag, ab 19 Uhr, zeigt ServusTV live und exklusiv im österreichischen Free-TV!



Dominic Thiem am Montag live zu Gast bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Auch die Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“, am Montag, 18.11., ab 21:15 Uhr, steht ganz im Zeichen von Dominic Thiem. Am Tag nach dem finalen Showdown in London wird im Hangar-7 mit Österreichs Nr. 1 ausführlich Bilanz über die Saison 2019 gezogen. Das Thiem-Team ist fast komplett vertreten: Dominic Thiem, Papa Wolfgang Thiem, Manager Herwig Straka sowie Österreichs First Lady in Sachen Tennis, Barbara Schett sind zu Gast. Moderiert wird die Sendung von ServusTV-Sportchef Christian Nehiba.



ATP-Finals in London, am Samstag, 16.11., LIVE:

ab 15:00 Uhr: Semifinale 1: Roger Federer (SUI) - Stefanos Tsitsipas (GRE)

ab 20:15 Uhr: Semifinale 2: Dominic Thiem (AUT) - Alexander Zverev (GER)



ATP-Finals in London, am Sonntag, 17.11., LIVE:

ab 19:00 Uhr: Das Finale



Sport und Talk aus dem Hangar-7, am Montag, 18.11., LIVE:

ab 21:15 Uhr: Nach den ATP-Finals - Die große Saisonbilanz des Dominic Thiem: Gäste: Dominic Thiem, Wolfgang Thiem, Herwig Straka, Barbara Schett



