NEOS machen Angebot an ehemalige SPÖ Wähler_innen in der Steiermark

Meinl-Reisinger: „Land braucht mehr Schrittmacher als Beiwagerl. NEOS werden ÖVP Landeshauptmann in Zukunftsfragen kritisch, konstruktiv begegnen.“

Wien (OTS) - Mit einem ungewöhnlich deutlichen Video hat sich NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger an ehemalige SPÖ Wählerinnen und Wähler in der Steiermark gewandt. In Anspielung an das offene Werben von Landeshauptmann-Stv. Schickhofer für die Fortsetzung von Schwarz-Rot meinte BMR: „Die Steiermark verdient Anpacker, die nicht nur an die nächste Generation denken, sondern auch etwas für sie tun - und die dem ÖVP Landeshauptmann endlich wieder selbstbewusst entgegentreten. Auf Augenhöhe, als Schrittmacher - nicht als Beiwagerl.“ Die ehemaligen Reformpartner hätten sowohl Reformen als auch Partnerschaft vermissen lassen, so die Wahl-Steirerin Meinl-Reisinger. „Niko Swatek hat in Graz bewiesen: Er wird diesen konstruktiv kritischen Kurs in den steirischen Landtag bringen. Es ist Zeit, dass NEOS mit Niko im Landtag für die ganze Steiermark arbeiten. Für beste Bildung, moderne Arbeitsplätze, kritische Kontrolle und echten Anstand.“

Vor allem bei der Frage der Sicherung des Arbeitsstandorts vermissen NEOS Akzente in der derzeitigen Landespolitik. NEOS propagieren das „voestalpine Modell“: Jobs durch Innovationen sichern. Dazu brauche es nicht zuletzt Handlungsspielraum im Budget. Deswegen hieße es den steirischen Schuldenrucksack von knapp 5 Milliarden Euro abzubauen. Das pinke Motto: Zukunft statt Zinsen.

