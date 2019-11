Raub von Kopfhörern mit Messer

Wien (OTS) - 15.11.2019, 22.00 Uhr

20., Wehlistraße

Drei junge Männer im Alter von 15, 16 und 19 Jahren (Staatsbürgerschaften Österreich, Bosnien, Afghanistan) wurden am 15. November 2019 um ca. 22.00 Uhr festgenommen. Zuvor bedrohten sie in der Wehlistraße einen 19-Jährigen mit einem Messer bzw. einer Schusswaffe (Soft-Gun) und raubten die kabellosen Kopfhörer des Opfers. Nach einer kurzen Flucht wurden die mutmaßlichen Täter angehalten, sie befinden sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at