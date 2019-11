Ein großes „Fest für Frühgeborene“ an MedUni Wien/AKH Wien

Wien (OTS) - Mehr als 200 BesucherInnen, darunter selbst viele Frühgeborene und deren Eltern und Großeltern, kamen am gestrigen Freitag zum „Fest für Frühgeborene“ anlässlich des Welt-Frühgeborenentags an die MedUni Wien und ins AKH Wien. Höhepunkt des Fests im Hörsaalzentrum der MedUni Wien im AKH Wien mit vielen spannenden Mitmach-Stationen für die Kids und Vorträgen an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde war ein farbenfrohes Lichtspektakel in Violett und Weiß (den offiziellen Farben des Welttags), bei dem für jedes der 200 Frühgeborenen pro Jahr an der MedUni Wien/AKH Wien ein Luftballon in den Nachthimmel über Wien geschickt wurde.

Jährlich werden an der MedUni Wien bzw. im AKH Wien rund 200 Kinder versorgt, die vor der Schwangerschaftswoche 32 geboren wurden – davon 100, die zwischen der Schwangerschaftswoche 23 und 27, also bis zu 17 Wochen zu früh, auf die Welt kommen. Weltweit ist jedes zehnte Kind ein „Frühchen“. Durch den großen medizinischen Fortschritt in Wien sind die Überlebensraten bei den unreifsten Frühgeborenen im internationalen Vergleich top.

Diese Erfolge basieren auf vielen Qualitätsverbesserungsinitiativen und neuen Therapien: Von der lungenschonenden Beatmung über neue Verabreichungsformen der lebensnotwendigen Substanz Surfactant (LISA „Less Invasive Surfactant Administration“) bis hin zu Strategien, mechanische Beatmung überhaupt zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu reduzieren.

Weitere Schwerpunkte sind die PatientInnensicherheit, Studien zur optimalen Ernährung von Frühgeborenen, Methoden zur Steuerung des Blutdruck-Managements und Untersuchungen zum sich entwickelnden Darm-Mikrobiom Frühgeborener und dessen Auswirkungen auf das Immunsystem und die Gehirnentwicklung.

Die Medizinische Universität Wien (kurz: MedUni Wien) ist eine der traditionsreichsten medizinischen Ausbildungs- und Forschungsstätten Europas. Mit rund 8.000 Studierenden ist sie heute die größte medizinische Ausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum. Mit 5.500 MitarbeiterInnen, 26 Universitätskliniken und drei klinischen Instituten, 12 medizintheoretischen Zentren und zahlreichen hochspezialisierten Laboratorien zählt sie auch zu den bedeutendsten Spitzenforschungsinstitutionen Europas im biomedizinischen Bereich.

Am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus - werden jährlich rund 80.000 Patientinnen und Patienten stationär betreut. Die Ambulanzen und Spezialambulanzen des AKH Wien werden zusätzlich etwa 1,2 Mio. Mal frequentiert. Gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten der MedUni Wien stehen für die Betreuung unserer PatientInnen rund 3.000 Krankenpflegepersonen, über 1.000 Angehörige der medizinischen, therapeutischen und diagnostischen Gesundheitsberufe und viele weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedensten Berufsgruppen zur Verfügung.

