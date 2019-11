CAE übernimmt die Ausbildung von mehr als 1.000 neuen easyJet-Piloten gemäß einer Vereinbarung zur Anwärterausbildung

Montreal (ots/PRNewswire) - - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE hat mit easyJet eine langfristige, exklusive Ausbildungsvereinbarung über die Ausbildung von 1.000 neuen easyJet-Pilotenanwärtern im Rahmen eines "Multi-Crew Pilot Licence"- (MPL-)Programms unterzeichnet. CAE wird zudem die Ausbildung zur Musterberechtigung (Type Rating) für den Airbus 320 anbieten und Absolventen in das gemeinsam mit easyJet durchgeführte "Integrated Airline Transport Pilot Licence"- (ATPL-)Programm von CAE aufnehmen.

CAE wurde ausgewählt, um easyJet-Pilotenanwärter im Rahmen eines exklusiven "Multi-Crew Pilot Licence"- (MPL-)Anwärterprogramms auszubilden

Ab sofort können Bewerbungen für das neue "Generation easyJet Pilot Training Programme" unter cae.com/easyjet eingereicht werden

"Dieser Partnerschaftsvertrag ist eine überwältigende Bestätigung für die führende Stellung von CAE in der Ausbildungsbranche für Piloten - von der Ausbildung zum Piloten über wiederkehrende Trainingseinheiten bis zur Vermittlung von erfahrenen Piloten", sagte Nick Leontidis, Group President von CAE für den Bereich Civil Aviation Training Solutions. "CAE wird mit dem Start des neuen 'Generation easyJet Pilot Training Programme' mehr als 1.000 Pilotenanwärter einstellen und ausbilden, was für Auszubildende, die den Beruf des Piloten von der Pike auf lernen wollen, als wichtiger Ansatz gelten darf, um die Fähigkeiten zu entwickeln, die man als easyJet-Pilot benötigt. Wir bei CAE bilden Piloten mithilfe von Anwärterprogrammen wie diesem besser und effizienter aus und wir werden auch weiterhin mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um innovative und in der Branche führende Lösungen einzuführen, mit denen der drängende Bedarf an Piloten für den kommerziellen Flugbetrieb in Europa und weltweit angegangen werden kann."

"Wir sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit CAE, das für uns in der Pilotenausbildung der Wunschpartner ist", sagte David Morgan, Interims-Geschäftsführer von easyJet. "Die Professionalität und die Fähigkeiten unserer Piloten gehen mindesten zum Teil auf unsere Investitionen in die Ausbildung und in Technologie zurück, die von vertrauenswürdigen Partnern wie CAE bereitgestellt werden. Sicherheit geht bei easyJet immer vor und wir nehmen nicht ohne Stolz wahr, dass unser Ruf, die höchsten Standards bei der Pilotenausbildung und bei der Sicherheit zu haben, weltweit anerkannt ist."

Die ausgewählten Anwärter werden die MPL-Ausbildung bei CAE 2020 beginnen und die ersten Absolventen sollen ihre Arbeit bei easyJet als Copiloten spätestens Ende 2021 nach Abschluss der Ausbildung aufnehmen. Pilotenanwärter im easyJet MPL-Ausbildungsgang sollen ihre schulische Grundausbildung an einer der europäischen Luftfahrtakademien von CAE, das sind unter anderem CAE Brüssel, CAE Madrid, CAE Mailand oder CAE Oxford, absolvieren.

Das easyJet MPL-Ausbildungsprogramm umfasst die neuesten und an Kompetenzen ausgerichteten Innovationen im Ausbildungsbereich, die von CAE gemeinsam mit easyJet entwickelt wurden. Bestandteile des Ausbildungsprogramm sind außerdem die "Standard Operating Procedures" (SOPs) von easyJet und Strategien zum "Threat and Error Management". Es handelt sich hierbei um den ersten MPL-Ausbildungsgang, der auch eine Simulation der Luftverkehrsüberwachung (Air Traffic Control, ATC) in den Trainingsflugsimulatoren umfasst.

Das Programm soll ein nahtloses Ausbildungserlebnis - von der schulischen Grundausbildung bis zur kompletten Flugsimulation - anbieten. Die Anwärter werden ihre Ausbildung in Flugzeugen erhalten, die mit Glascockpit ausgerüstet sind, und sie werden die ersten Auszubildenden sein, die ihr Training in der neuesten Generation der Trainingsflugsimulatoren von CAE, dem CAE 600XR, absolvieren. Diese innovative Technologie sorgt auch und gerade vor dem Hintergrund des streng geregelten Ausbildungsmarkts für das höchste Niveau beim Einhalten von Ausbildungsstandards.

Die zukünftigen Piloten von easyJet werden, sobald es an die voll umfängliche Flugsimulation geht, außerdem an der modernsten Technologie trainiert. Der Simulator verfügt etwa über die Fähigkeit, die neuen Vorgaben der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA), die im Zusammenhang mit dem Upset Prevention and Recovery Training (UPRT) stehen, einzubeziehen.

Die in das neue MPL-Ausbildungsprogramm aufgenommenen Anwärter werden im Vergleich zur herkömmlichen Musterberechtigungsausbildung die dreifache Zeit in einem Airbus-A320-Simulator verbringen. Damit soll die Ausbildung für Piloten, die den Übergang von der anfänglichen Ausbildung hin zu ihrem Einsatz auf Linienflügen schaffen wollen, noch mehr Substanz erhalten.

Die Grund-, Zwischen- und Spezialisierungsstufe der MPL-Ausbildung werden an den neuen Ausbildungszentren CAE Mailand, CAE Manchester und CAE London Gatwick, die alle im letzten Monat eröffnet wurden, absolviert. Die zukünftigen easyJet-Piloten werden in speziell auf easyJet abgestimmten Ausbildungsbereichen zusammen mit erfahrenen Piloten von easyJet trainieren.

CAE stellt, neben der Ausbildung von Berufspiloten in seinem Ausbildungsnetzwerk, den easyJet-Piloten bereits seit 1995 die Ausstattung für die Ausbildung bereit. 2010 hat sich easyJet für CAE als Partner für den Start seines "Multi-Crew Pilot Licence"- (MPL-)Ausbildungsprogramms entschieden. Und bis heute hat CAE über das MPL-, das Integrated ATPL- und das Musterberechtigungs-Ausbildungsprogramm von easyJet mehr als 1.200 Piloten für die Fluggesellschaft ausgebildet und in den Beruf gebracht.

Informationen zu easyJet

easyJet ist die führende europäische Fluggesellschaft mit einem Angebot, das eine einzigartige und erfolgreiche Kombination aus den besten Streckennetzen, die Europas wichtigste Flughäfen miteinander verbindet, großartigen Flugtarifen und einem freundlichen Service darstellt.

easyJet fliegt auf mehr der beliebtesten europäischen Routen als jede andere Fluggesellschaft und befördert jährlich mehr als 100 Millionen Passagiere, wovon rund 15 Millionen Geschäftsreisende sind. easyJet fliegt mit seinen über 331 Maschinen auf 1036 Strecken zu 161 Flughäfen in 35 Ländern. In Europa können über 300 Millionen Menschen innerhalb einer Stunde einen easyJet-Flughafen erreichen. easyJet will als "Good Corporate Citizen" wahrgenommen werden und beschäftigt Menschen in acht europäischen Ländern auf Grundlage der vor Ort geltenden Tarifverträge, unter Einhaltung der jeweils gültigen Gesetze und unter Anerkennung der Gewerkschaften. Die Fluggesellschaft unterstützt eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen vor Ort und hat als Konzern eine Kooperation mit UNICEF, über die seit ihrer Gründung im Jahr 2012 über 13 Millionen Britische Pfund für die am stärksten gefährdeten Kinder gesammelt werden konnten. Die Airline nimmt das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst und investiert in neueste Technologie, betreibt seine Strecken effektiv und schafft es meistens, seine Flüge voll auszulasten. Das bedeutet, dass easyJet seit dem Jahr 2000 seinen Ausstoß an Kohlendioxid für jeden je Passagier geflogenen Kilometer um über 32 Prozent reduzieren konnte und auf dem besten Weg ist, sein Ziel einer Reduktion um 38 Prozent bis 2022 zu erreichen. Innovationen gehören zur DNA von easyJet - seit unserer Gründung vor über 20 Jahren, als wir die Art und Weise, wie Menschen per Flugzeug reisen, verändert haben, bis heute, wo wir in der Branche Vorreiter bei Innovationen in den Bereichen Digitalisierung, Internetanwendungen, Ingenieurleistungen und Flugbetrieb sind und Reisen für unsere Fluggäste einfacher und erschwinglicher machen.

Informationen zu CAE

CAE ist einer der Weltmarktführer bei Ausbildungslösungen für die zivile Luftfahrt, für die Verteidigungs- und Sicherheitsbranche und im Gesundheitswesen. Als Unternehmen, dass sich auf 70 Jahre an Erfahrung bei der Einführung von Neuerungen in der Branche stützen kann, werden wir mit unseren innovativen "Virtual-to-Live"-Ausbildungslösungen auch weiterhin dabei helfen, die weltweiten Standards in der Ausbildung zu setzen, damit das Fliegen sicherer wird, Verteidigungskräfte immer einsatzbereit sind und die Patientensicherheit verbessert wird. Wir haben mit über 10.000 Mitarbeitern, 160 Niederlassungen und Ausbildungsstandorten in über 35 Ländern die in der Branche größte weltweite Präsenz. Wir bilden jedes Jahr weltweit mehr als 220.000 Crewmitglieder für die zivile und militärische Luftfahrt, darunter mehr als 135.000 Piloten, und Tausende von Fachkräften für das Gesundheitswesen aus. www.cae.com

