TERMINVORSCHAU der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Montag, 18.11.2019

- Brüssel: Rat „Landwirtschaft und Fischerei“

- Skopje: Justizkommissarin Jourová und Migrationskommissar Avramopoulos bei EU-Westbalkan-Ministerforum für Justiz und Inneres (bis 19.11.)

Pressekonferenz: 17.00 Uhr

- Bewerbungsfrist für Jugendplenartagung 2020 "Your Europe, Your Say!“ endet

Am 19./20. März 2020 veranstaltet der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) in Brüssel zum elften Mal seine Jugendplenartagung „Your Europe, Your Say!“.

Im Rahmen von „Your Europe, Your Say!“ (YEYS) werden 33 Schulen aus den 28 Mitgliedstaaten und den fünf Kandidatenländern nach Brüssel eingeladen, um ein für Jugendliche relevantes aktuelles Thema zu erörtern.

- Brüssel: Erster Kommissionsvizepräsident Timmermans trifft George Soros

- Brüssel: Erster Kommissionsvizepräsident Timmermans empfängt Markus Beyrer, Generaldirektor von Business Europe

- Bratislava: Vizepräsident Šefčovič spricht bei der Central European Energy Conference

- Wien: Digitalkommissarin Gabriel spricht bei Eröffnung des 16. Vienna Economic Forum; trifft Dr. Johann Strobl, Geschäftsführer der Raiffeisen Bank International AG

Dienstag, 19.11.2019

- Wien: Europa: DIALOG mit Peter Fritz, ORF-Korrespondent & Büroleiter in Brüssel

Beginn: 18.00 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Online-Registrierung erforderlich

- Brüssel: Rat „Allgemeine Angelegenheiten“

- Brüssel: Erster Kommissionsvizepräsident Timmermans spricht bei den Vaclav Havel European Dialogues





Mittwoch, 20.11.2019

- Brüssel : Wöchentliche Kommissionssitzung

- Brüssel: Vizepräsident Šefčovič eröffnet Akkutechnologie-Workshop BATTERY 2030+

- Brüssel: Handelskommissarin Malmström bei Podiumsdiskussion des Zentrums für Europäische Politische Studien: The Weather Outside the Bubble: Presentation of the Eurobarometer on EU Trade

- Brüssel: Justizkommissarin Jourová spricht bei hochrangiger Konferenz zum 30. Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention und bei den Vaclav Havel European Dialogues



Donnerstag, 21.11.2019

- Brüssel: Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ (Handel)

- Brüssel: Rat „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“ (bis 22.11.)

- Brüssel: Erster Kommissionsvizepräsident Timmermans spricht beim Stakeholder-Forum 2019 der Brennstoffzellen- und Wasserstoffbranche: Racing towards a clean hydrogen economy

- Bratislava: Vizepräsident Šefčovič hält Grundsatzrede über Elektromobilität bei Technologie-Konferenz „FutureNow“



Freitag, 22.11.2019

- Wien: Klimanotstand als Herausforderung für die Demokratie in Europa

Beginn: Freitag, 22.11.2019 - 18:00

Ende: Samstag, 23.11.2019 - 13:30

Ort: Haus der EU und Otto-Mauer-Zentrum in Wien

Anmeldung erbeten unter: p.slouk@edw.or.at

- Brüssel: Rat „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“

- Tokio: Außen- und Sicherheitsbeauftragte Mogherini hält Ko-Vorsitz einer hochrangigen Tagung zur Rolle von Frauen und Jugendlichen in Friedens- und Sicherheitsfragen

- London: Nachbarschaftskommissar Hahn bei erstem Investitionsgipfel der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) im Rahmen der der Östlichen Partnerschaft; trifft EBWE-Präsidenten Suma Chakrabarti

Samstag, 23.11.2019

- Nagoya, Japan: Außen- und Sicherheitsbeauftragte Mogherini bei G20-Außenministertreffen (bis 23.11.)

