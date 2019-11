ÖSTERREICH-Umfrage zur Steiermark-Wahl: ÖVP mit 35% klar auf Platz 1, SPÖ vor FPÖ

ÖVP 35%, SPÖ 23%, FPÖ 20%, Grüne 13%, NEOS 5%, KPÖ 4%

Wien (OTS) - Die Tageszeitung ÖSTERREICH veröffentlicht in ihrer Samstagsausgabe die letzte Umfrage vor der Steiermark-Wahl am Sonntag in einer Woche. Laut der Umfrage des Research Affairs Instituts (400 Befragte, 8.-14.11.) liegt die ÖVP von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit 35% klar auf Platz 1. Das ist zwar ein Punkt weniger als noch vor einer Woche – im Vergleich zur letzten Wahl 2015 könnte Schützenhöfer aber 6,5 Prozentpunkte zulegen und klar Platz 1 erobern.

Die SPÖ verliert demnach gegenüber der Wahl 2015 mehr als 6 Prozentpunkte und käme nur auf 23%. Damit liegt die SPÖ aber zumindest vor der FPÖ auf Platz 2, die in der Research-Affairs-Umfrage auf 20% kommt. Die Grünen erreichen 13%. Die NEOS liegen bei 5%, die KPÖ bei 4%.

