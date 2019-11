ATV-Frage der Woche: 63% der ÖsterreicherInnen sehen gute Chancen für Koalitionsbildung aus ÖVP und Grünen

"ATV Aktuell: Die Woche", diesen Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diesen Sonntag stehen bei "ATV Aktuell: Die Woche" mit Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek die bevorstehenden Regierungsgespräche zwischen ÖVP und Grünen auf der Agenda. So wurden in einer Umfrage, durchgeführt von Peter Hajek, 817 ÖsterreicherInnen befragt, wie groß sie die Chance sehen, dass es zu einer Regierung aus ÖVP und Grünen kommt. 14 Prozent sind zu hundert Prozent und 49 Prozent zu 75 Prozent davon überzeugt. 23 Prozent der ÖsterreicherInnen sind der Ansicht, dass die Chancen 50:50 stehen. 4 Prozent sprechen sich für 25 Prozent und 2 Prozent sehen keine Chance, dass eine Regierung zustande kommt.



Auch die Wählerschaft zeigt sich zuversichtlich: 81 Prozent der NEOS-WählerInnen, 75 Prozent der Grün-WählerInnen, 71 Prozent der ÖVP-WählerInnen, 65 Prozent der SPÖ-WählerInnen und 63 Prozent der FPÖ-WählerInnen sind der Ansicht, dass die Chancen, dass eine Regierung gebildet wird, bei 100 bis 75 Prozent stehen.



Peter Hajeks Fazit dazu lautet: „Das Ergebnis zeigt, dass politische Kommunikation nur bedingt wirkt. Auch wenn die Verhandler betonen, dass noch alles offen ist, die Wähler gehen vom Zustandekommen fast fix aus. Kritisch sind am ehesten die FPÖ-Wähler. Aber auch bei den Blauen gehen 21 Prozent mit 100%iger Sicherheit von Türkis-Grün aus.“

Außerdem Thema in der Sendung: Die SPÖ, die neuerdings scharfe Vorwürfe gegen die Grünen erhebt und die Casino-Affäre wird unter die Lupe genommen.



Am Ende der Sendung werden wieder Top und Flop der politischen Woche gekürt.



