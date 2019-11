Publicis Sapient wird als ein Leader unter den weltweiten Agenturen für digitale Erfahrungen bezeichnet

New York (ots/PRNewswire) - Publicis Sapient, die Drehscheibe für digitale Transformation der Publicis Groupe, gab heute bekannt, dass es im Bericht "The Forrester Wave(TM): Global Digital Experience Agencies" des 4. Quartals 2019 als "Leader" bezeichnet wurde. Publicis Sapient war einer von 14 Dienstleistern, die für diese Bewertung ausgewählt wurden.

Der Bericht erkennt Publicis Sapient nicht nur als Leader an, sondern auch als bestplatzierten Dienstleister der Kategorie "Current Offering" (aktuelles Angebot). Forrester: "Publicis Sapient geht Transformation mit Strategie, Gestaltung und Engineering an"; und "verglichen mit anderen Dienstleistern, die bewertet wurden, erzielt Publicis Sapient eine höhere Kundenakzeptanz und höhere Bewertungen seiner auf die Kundenerfahrung bezogenen Strategie und Einsichten, seiner Erfahrungsgestaltung, seines Produkt-Engineerings und seiner Technologiedienste."

"Es ist eine Ehre für uns, von Forrester als 'Leader' anerkannt zu werden. Wir glauben, dass diese Anerkennung die digitalen Erfahrungen widerspiegelt, die wir schaffen und unsere Kunden in die Lage versetzen, die Erwartungen ihrer eigenen Kunden zu übertreffen", so John Maeda, Chief Experience Officer bei Publicis Sapient. "Genauso lange, wie Apple im Design dominiert, entwerfen wir schon geräuscharm "datenreiche" Erfahrungen für unsere Kunden, die Einsichten in das Konsumentenverhalten mit neuen Technologien kombinieren - zur Schaffung transformativen Geschäftsnutzens."

Der Bericht "The Forrester Wave(TM): Global Digital Experience Agencies" des 4. Quartals 2019 hilft Fachleuten für Anwendungsentwicklung und -umsetzung, den für ihren Bedarf richtigen Anbieter auszuwählen. Er erkennt an: "Heute und in Zukunft ist eine digitale Erfahrung die gesamte Beziehung, die ein Kunde oder Mitarbeiter zu Ihrer Firma hat". Ebenso: "Digitale Erfahrungen spiegeln und unterstützen jetzt die gesamte Customer Journey - entweder direkt durch Selbsthilfe oder indirekt durch Mitarbeiter".

In dem von Ted Schadler, Vice President und Principal Analyst bei Forrester, verfassten Bericht steht: "Referenzkunden schätzen die Fähigkeit von Publicis Sapient, Initiativen an breitere digitale Transformation zu koppeln und tiefe Partnerschaften zu fördern. Ein Kunde sagte: 'Sie betrachten die Dinge wirklich aus der Perspektive des geschäftlichen Nutzens und Kundennutzens - um für unser Geschäft eine hohe Wirkung zu erzielen.'" Auch heißt es in dem Bericht: "Publicis Sapient ist eine gute Wahl für Firmen mit Bedarf an Beratungsleistungen und Erfahrungstransformation."

Forrester bewertete jeden der 14 Dienstleister anhand von 24 Kriterien, die in drei Kategorien eingeteilt waren: Aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Jeder der in die Bewertung einbezogenen Dienstleister besitzt ein Portfolio an Dienstleistungen bezogen auf digitale Erfahrungen, hat Lösungskompetenz, eine weltweite Präsenz und die nötige Umsetzungsfähigkeit, zählt zu den führenden Anbietern dieses Marktes und hat die nötige Sichtbarkeit. Den vollständigen Bericht finden Sie unter publicissapient.com.

