ÖVP - T E R M I N E

KW 47 von 18. November 2019 bis 24. November 2019

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

~

DIENSTAG, 19. November 2019

18:00 Podiumsdiskussion mit MEP Mag. Lukas Mandl zum Thema „Europa zwischen Weltmacht und Irrelevanz?“ (Sala Terrena, Stiftgasse 2, 1070 Wien)



MITTWOCH, 20. November 2019

11:00 Präsident des Bundesrates Karl Bader lädt anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte zum Theaterstück „Hypnotisiert“ ein (Parlament, 1010 Wien)



19:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Konzert der Wiener Sängerknaben anlässlich des „30 jährigen Bestehens der Möwe“ teil (MuTh, Am Augartenspitz 1, 1020 Wien)



Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, Delegationsleiterin MEP Mag. Karoline Edtstadler und EP-Vizepräsident Dr. Othmar Karas nehmen am „EVP-Kongress“ teil (Zagreb, bis 21.11.)



DONNERSTAG, 21. November 2019

19:00 Vortrag von MEP Mag. Lukas Mandl anlässlich des Friedenssymposium der Ahmadiyya Muslim Jamaat zum Thema „Weltfrieden“ (Afro Asiatisches Institut, Türkenstraße 3, 1090 Wien)



FREITAG, 22. November 2019

17:00 Vortrag von MEP Mag. Lukas Mandl zum Thema „Europa nach dem Brexit“ (2000 Stockerau)



Besuchstag von EP-Vizepräsident Dr. Othmar Karas (Tirol)



SAMSTAG, 23. November 2019

15:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß und Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nehmen am „Superwomanday“ der Jungen Volkspartei teil (Neue Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)



17:00 MEP Mag. Lukas Mandl besucht den Adventmarkt (Kr-Leopold-Schretzmayer Park, 2104 Spillern)



Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht den „Innviertler Advent“ (Schloss Sigharting, Hofmark 4, 4771 Sigharting, bis 24.11)



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/