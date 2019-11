Lotto: 6,3 Millionen Euro wären Jahresbestleistung

Fünffachjackpot beim erst dritten Auftritt von Moderator Ralph Huber-Blechinger

Wien (OTS) - Worauf all seine Kolleginnen und Kollegen Jahre warten mussten, schafft der neue Lotto Moderator Ralph Huber-Blechinger bei seinem erst dritten Auftritt am kommenden Sonntag: Die Ziehung eines Fünffachjackpots und damit die Moderation einer äußerst spannenden Lotto Runde.

Geht es doch beim zweiten Fünffachjackpot des Jahres (und dem 18. in der Lotto Geschichte) um rund 6,3 Millionen Euro. Und sollte es einen Solo-Sechser geben, dann wäre das der höchste Gewinn im heurigen Jahr, denn der erste fünffache heuer endete mit gleich drei Sechsern (in NÖ, OÖ und im Burgenland) zu je etwa 2,3 Millionen Euro. Alle drei übrigens per Quicktipp erzielt.

Die Erfahrungen der Vergangenheit sprechen aber eher gegen einen Sologewinn, denn nur vier der 17 Fünffachjackpots endeten mit nur einem einzigen Sechser.

Vier weitere endeten mit je zwei Sechsern, und auch viermal gab es drei Sechser. Zwei Fünffachjackpots endeten mit vier Sechsern. Die Höhe der einzelnen Gewinne lag dabei zwischen 2,3 Millionen Euro und 9,6 Millionen Euro. Drei Fünffach- entwickelten sich zu Sechsfachjackpots weiter.

Der Quicktipp spielt bei so hohen Jackpots eine dominierende Rolle:

Sein Anteil am gesamten Tippaufkommen liegt bei gut 60 Prozent, jener des Normalscheines bei 35 Prozent, der des Systemscheines bei etwa 5 Prozent. Und dieses Verhältnis spiegelt sich in der Sechser-Bilanz wider: Von den bislang insgesamt 32 Sechsern nach Fünffachjackpots wurden 21 per Quicktipp erzielt, zehn per Normal- und einer per Systemschein.

Zahlenspielereien

17 Fünffachjackpots wurden bisher ausgespielt, d.h. es wurden 102 Zahlen gezogen. Dabei fiel auf, dass…

- neun Fünffachjackpots an einem Mittwoch, und acht an einem Sonntag ausgespielt wurden

- 51 gerade und 51 ungerade Zahlen gezogen wurden

- mehr Zahlen aus der oberen Zahlenhälfte (über 23) gezogen wurden, nämlich 54, als aus der unteren mit 45; die 23 kam dreimal

- 41 der 45 Zahlen bereits gezogen wurden und mit 39 eine Zahl schon siebenmal aus dem Trichter rollte

- ausgerechnet 6 und 45 (neben 10 und 15) zu jenen Zahlen gehören, die noch nie bei einem Fünffachjackpot gezogen wurden.

Bildtext:

Ralph Huber-Blechinger moderiert bei seinem erst dritten Auftritt gleich einen Fünffachjackpot. © ORF/Ramstorfer

