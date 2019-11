SPÖ-Termine von 18. November bis 24. November 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 18. November 2019:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am jährlichen Forum von Parliamentarians for Global Action (PGA) von 20. bis 24. November auf den Kap Verden teil, wo unter anderem das von ihr initiierte Programm zum Schutz der Ozeane Thema sein wird.

Im Rahmen der AKP-Delegationsreise des EU-Parlaments nimmt SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide von 17. bis 21. November 2019 an der gemeinsamen Plenarsitzung mit afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten in Kigali, Ruanda, teil.

9.30 Uhr Kommende Woche jährt sich zum 30. Mal der UNO-Beschluss zur Kinderrechte-Konvention. Als Auftakt zur „Woche der Kinderrechte“ veranstalten die Kinderfreunde und der SPÖ-Parlamentsklub eine Kinderrechte-Geburtstagsparty für Kinder im Parlament, an der u.a. SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva Maria Holzleitner, Bundesrätin und Vorsitzende des Kinderrechte-Ausschusses im Bundesrat Daniela Gruber-Pruner und Kinderfreunde-Vorsitzender, Gemeinderat Christian Oxonitsch teilnehmen. Im Anschluss an die Begrüßung der kleinen Gäste gibt es Stationenspiele für die Kinder sowie eine Kinderrechte-Geburtstagstorte (Treffpunkt Josefsplatz, 1010 Wien).





DIENSTAG, 19. November 2019:

10.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder lädt zum Pressegespräch mit den Naturfreunden und der Profibergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner ein. Im Rahmen des Pressegesprächs wird das Wanderbuch „Berg Frei! Die 50 schönsten Touren auf den Spuren der Naturfreunde-Bewegung“ erstmals präsentiert (Cafe Prückel, Stubenring 24, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, lädt das Bruno Kreisky Forum zur Buchpräsentation (in Zusammenarbeit mit dem Ueberreuter Verlag) „Als die Nacht sich senkte“ von Herbert Lackner. Nach der Begrüßung durch Franz Vranitzky (Bundeskanzler a.D., Gründungs- und Ehrenpräsident des Bruno Kreisky Forums) findet ein Gespräch mit Herbert Lackner (Politikwissenschafter und Publizist, ehem. Chefredakteur des Nachrichtenmagazins profil, Autor zahlreicher zeithistorischer Beiträge in profil und Die Zeit)und Michael Köhlmeier (Schriftsteller und Erzähler, der für seine Romane, Erzählungen und Hörspiele zahlreiche österreichische und internationale Auszeichnungen erhalten hat) statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 21. November 2019:



10.00 Uhr „Gewaltschutz in Österreich: Was dringend geschehen muss“, Pressekonferenz mit SPÖ-Frauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek im Vorfeld der 16 Tage gegen Gewalt. (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal, 2. Stock, Löwelstr. 18, 1010 Wien).





FREITAG, 22. November 2019:

9.00 Uhr Die Europäische Sozialdemokratie (PES)veranstaltet eine Konferenz zum Thema "Europa: Auf in die Neue Zeit". Nach der Begrüßung durch SPÖ-EU-Delegierten Andreas Schieder und den ersten stellvertretenden SPÖ-Klubvorsitzenden Jörg Leichtfried eröffnet SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner die Konferenz. Nach einem Impulsreferat von Felix Butzlaff zum Thema „Eine gemeinsame europäische Erzählung“ finden Diskussionsrunden zu Strategien für eine starke Stimme in Europa mit den SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder, Evelyn Regner, Günther Sidl, Bettina Vollath und Hannes Heide statt. Im Anschluss an eine Keynote von Ulrike Guérot folgt eine Podiumsdiskussion mit Poul Nyrup Rasmussen, ehem. dänischer Premierminister & ehem. Vorsitzender der PES sowie EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und Maria Maltschnig, Direktorin des Dr. Karl Renner Institutes. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yetd4tws (Hofburg, Ausweichquartier Parlament, Dachfoyer, Josefsplatz 3, 1010 Wien).

