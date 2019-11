ORF SPORT + mit den Tischtennis-Austrian-Open

Weiters am 16. und 17. November: Fußball-Frauen-Cup und die FIFA U17-WM Brasilien sind live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 16. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Tischtennis-Austrian-Open um 9.55 und 15.55 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.55 und 8.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25 und 9.25 Uhr sowie die Höhepunkte von der Billard-Pool-EM 2019 um 21.00 Uhr und vom Kite Masters 2019 um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen von den Tischtennis-Austrian-Open um 10.55 und 16.20 Uhr (Highlights um 20.35 Uhr), vom Fußball-Frauen-Sport.Land.NÖ-Cup-Spiel spusu SKN St. Pölten – Austria Wien/Landhaus um 14.25 Uhr und vom Finale bei der FIFA U17-WM Brasilien 2019 um 22.50 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.55, 8.55 und 9.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25, 9.25 und 10.25 Uhr, die Höhepunkte von der FIA Karting European & World Championship 2019 (Alaharma) um 19.00 Uhr, das FIS Freestyle Ski und Freeski Worldcup Magazine (Cardrona und Modena) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und ein Interview mit dem österreichischen Basketballer Jakob Pöltl um 20.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 17. November.

Linz ist auch 2019 wieder Austragungsort der Tischtennis-Austrian-Open. ORF SPORT + überträgt das Turnier von 14. bis 17. November täglich live. 2018 hat der Chinese Liang Jingkun im Finale seinen Landsmann Xu Xin besiegt. Bei den Damen ging mit Chen Meng der Sieg ebenfalls an China. Den Sieg im Doppel holte sich sowohl bei den Damen als auch bei den Herren Japan, beim Mixed Doppel war China erfolgreich. Kommentator ist Toni Oberndorfer. (ORF-TVthek am Sonntag live von 15.55 bis 18.00 Uhr)

In der zweiten Runde des Frauen-Sport.Land.NÖ-Cups treffen am 17. November im Sport.Zentrum.NÖ in St. Pölten SKN St. Pölten und Austria Wien/Landhaus aufeinander. Kommentator ist Erwin Hujecek.

ORF SPORT + zeigt von der FIFA U17-WM Brasilien 2019 zwei Viertelfinalspiele am 11. November, das zweite Semifinale am 14. November und das Finale am 17. November live. Kommentator ist Daniel Warmuth.

