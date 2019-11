Self Check-in statt Warteschlange: a&o Hostels bringen neue Check-In Technologie nach Österreich

a&o-Gäste haben ab die Wahl: Check-in an der Rezeption, entspannt am Terminal in der Lobby oder mobil am Smartphone. Ab Dezember auch in Wien verfügbar.

Wien/Berlin (OTS) - „ Unser Ziel ist höchstmöglicher Komfort für unsere Gäste – und das bedeutet auch, lange Wartezeiten zu vermeiden und komfortable Alternativen anzubieten ", meint Phillip Winter, CMO der Berliner Budget-Hostel-Kette a&o. Er und das ganze Unternehmen sind sehr stolz, denn " es ist ein Projekt, das unsere Innovationsfreude unterstreicht - wir sind die einzige Hostelkette mit diesem Angebot. "

Das Feedback an den ersten Standorten sei „sehr gut" und gerade zu Stoß-Zeiten wie an Wochenenden sind Alternativen zum klassischen Check-In willkommen und notwendig. In den Testläufen dauerte das Einchecken am Terminal durchschnittlich nur 260 Sekunden.



In den aktuell 39 buchbaren Häusern von a&o, werden daher nach und nach Terminals installiert, an denen man selbst einchecken kann - ein Angebot das sich an Flughäfen schon seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut. Ab Dezember 2019 wird der Self Check-In auch im a&o Hostel Wien Hauptbahnhof in Österreich verfügbar sein. Die weiteren Häuser der Kette, darunter die drei österreichischen Standorte Wien Stadthalle, Graz Hauptbahnhof und Salzburg Hauptbahnhof, sollen im Frühjahr 2020 aufgerüstet werden.



a&o Hotels und Hostels: Vorreiter bei Digitalisierung und neuen Technologien



Neben den Self Check-In Terminals, arbeiten die a&o Hostels auch gerade am Rollout des mobile Check-In mitsamt mobile Key. Dadurch soll man bereits am Weg ins Hostel einchecken und das Smartphone als Zimmerkarte nutzen können. Auch dieser Service erfreut sich an den ersten Standorten bereits großer Beliebtheit.



„Wir versuchen, mit unseren Entwicklungen 1:1 auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen", erklärt Philipp Winter und betont: „Wir sind ein interdisziplinäres Team – nur dank der unterschiedlichsten Fähigkeiten, die hier zusammentreffen, sind solche Projekte überhaupt so rasch realisierbar." Das Projekt Self Check-In konnte etwa in unglaublichen sechs Monaten ab Start realisiert werden. Auch der aktuelle Design-Relaunch aller a&o Standorte geht in großem Tempo voran.

a&o - Größter Hostelanbieter Europas

a&o Hotels steht für preiswertes Reisen in europäische Metropolen. Die Budget-Marke wurde im Jahr 2000 gegründet und betreibt aktuell 35 Häuser in 21 Städten und sechs Ländern. Als größter Hostelanbieter in Europa wächst a&o jährlich mit über 15 Prozent bei einer Auslastungsrate von durchschnittlich 66 Prozent. Im Geschäftsjahr 2018 wurden mit 5 Millionen Übernachtungen ein Umsatz von 152 Millionen Euro erwirtschaftet.

