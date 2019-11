VCA Vienna Challengers Arena erstrahlt künftig in Magenta

Wien (OTS) - Kurz vor dem großen Showdown (23. und 24. November) in der Messe Wien steigt Magenta als Titelsponsor der VCA, die nun VCA Vienna Challengers Arena performance by Magenta heißt, ein. Dies bedeutet nicht nur ultimativen Glasfaser-Highspeed mit 2,5 Gigabit, sondern auch einen Meilenstein für den Österreichischen esports. Mit über 320 Anmeldungen aus rund 18 Ländern verspricht die VCA Vienna Challengers Arena performance by Magenta schon jetzt ein unvergleichliches Event zu werden. Bei den Turnieren Coca-Cola Breakpoint Ultimate The Major und dem Coca-Cola eSoccer Cup werden rund 15.000 Euro Preisgeld ausgespielt. Das lockt auch die weltbesten Spieler in die Bundeshauptstadt, unter anderem die Nummer 1 der Welt und die Nummer 1 Europas! Mehr Informationen unter www.challengersarena.com und www.magenta.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Paul Hammerl

Director Brand PR



Michelle Kreuzmann

PR Manager



Hannah Jenke, BA

Junior PR Manager

Tel. +43 (0)662 4477 2420

E-Mail: presse @ reedexpo.at