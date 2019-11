Neues AK-, ÖGB-Service zur Bewertung von Weiterbildung

Heute startet Servicestelle des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung für die Zuordnung von Kursabschlüssen – im Auftrag von AK, ÖGB

Wien (OTS) - Was sind Kursabschlüsse bei privaten Anbietern beruflicher Weiterbildung eigentlich wert? Das können sich jetzt Bildungsanbieter durch die Einordnung ihrer Kurse in den Nationalen Qualifikationsrahmen bestätigen lassen. Um Kursanbieter dabei zu unterstützen, haben Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund eine Servicestelle eingerichtet.

Im Nationalen Qualifikationsrahmen, kurz: NQR, werden Abschlüsse acht Stufen zugeordnet, um sie national und international vergleichbar zu machen. Für formale Abschlüsse gilt bereits:

Lehrabschlüsse und Abschlüsse von Fachschulen stehen auf Stufe vier, die Matura einer berufsbildenden höheren Schule ist der Stufe fünf zugeordnet, akademische Abschlüsse den Stufen sechs, sieben oder acht.

Jetzt können auch nicht formale Abschlüsse bei privaten Bildungsanbietern den acht Stufen zugeordnet werden. Um die Zuordnung können sich Bildungsanbieter seit heute, Freitag, über die NQR-Servicestelle von AK und ÖGB bewerben. Betrieben wird die NQR-Servicestelle von AK und ÖGB vom öibf, dem Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung.

Die Bildungsanbieter bekommen in der NQR-Servicestelle von AK und ÖGB Beratung zur Zuordnung aller beruflichen Weiterbildungsangebote. Die Servicestelle reicht auch das fertige Zuordnungsersuchen des Bildungsanbieters bei der Koordinierungsstelle für den Nationalen Qualifikationsrahmen ein. So ist es im Gesetz über den Nationalen Qualifikationsrahmen vorgeschrieben.

Melitta Aschauer, Leiterin des AK Bereichs Bildung: „Die Einordnung von Kursabschlüssen in den Nationalen Qualifikationsrahmen bringt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Chancen im Beruf. So können sie besser argumentieren, was ihre Weiterbildung wert ist.“

ÖGB-Experte Alexander Prischl: „Mit dem neuen Angebot schaffen wir für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen besseren Überblick in der Angebotslandschaft und tragen damit zur Qualitätssicherung bei.“

SERVICE: öibf – NQR-Servicestelle von AK und ÖGB für Bildungsanbieter beim Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung, Margaretenstraße 166/2, 1050 Wien, Tel.: +43 1 310 33 34, E-Mail:

nqr@oeibf.at, http://nqr.oeibf.at

