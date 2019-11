Alkoholisierte Lenkerin verursacht Verkehrsunfälle

Wien (OTS) - 15.11.2019, 01.20 Uhr

6., Köstlergasse, 14., Hadikgasse

In der Hadikgasse ist es am 15. November 2019 um 01.20 Uhr zu einem Auffahrunfall vor einer Ampel gekommen. Eine 42-jährige Frau bremste offensichtlich zu spät und fuhr auf ein stehendes Taxi auf. Sowohl der Taxilenker als auch ein Fahrgast wurden dabei leicht verletzt. Die verständigten Polizisten konnten feststellen, dass die alkoholisierte Frau (1,9 Promille Alkohol im Blut) bereits zuvor in der Köstlergasse in Wien-Mariahilf beim Ausparken zwei Fahrzeuge beschädigt hatte. Der Führerschein wurde der 42-Jährigen vorläufig abgenommen, sie wurde angezeigt.

