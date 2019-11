AVISO 30 Jahre Kinderrechte: Kinderkonferenz und „Kinderrechte-Marktplatz“ am 20. November

Wien (OTS) - Am 20. November – am „Tag der Kinderrechte“ – findet im Rathaus eine große Jubiläumsveranstaltung statt: „Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, einzelne Teile des Veranstaltungstages oder auch das gesamte Programm zu besuchen, um sich gemeinsam über die Generationen hinweg mit dem Thema Kinderrechte auseinanderzusetzen“, so Jürgen Czernohorszky.

Der Tag startet um 8.30 Uhr im Festsaal mit einer Konferenz der Kinder und Jugendlichen: Über 200 Kinder und Jugendliche, die bei der „Werkstadt Junges Wien“ mitgemacht haben, beraten und diskutieren erste Maßnahmen für die Wiener Kinder- und Jugendstrategie.

Danach stehen das Theaterstück „Kinderfressen leicht gemacht“ sowie Kurzfilmpräsentationen mit anschließender Diskussion zu kinderrechtlichen Themen unter dem Motto „Jugendliche machen Kino!“ auf dem Programm. Zwischen den Programmteilen sind 15 Uhr und um 17.30 alle WienerInnen eingeladen, sich bei einem „Marktplatz“ im Festsaal des Rathauses über die Kinderrechte-Aktivitäten städtischer Einrichtungen und ihrer PartnerInnen zu informieren.

Am Abend dreht sich ab 18.30 Uhr eine Festveranstaltung rund um das Thema Kinderrechte und Freiheit. Nach der Präsentation einer Studie der Vereinten Nationen startet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Vom überwachten Kinderzimmer zur Klimademo – wie frei sind Kinder heute?“, unter anderem mit Wiens Kinder- und Jugendanwältin Dunja Gharwal oder EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji. Alle Infos und Anmeldungen zu einzelnen Veranstaltungsteilen unter: www.wien.gv.at/kinderrechte

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at