„PflegerIn mit Herz“ 2019: Ganz Österreich sucht noch bis 22. November

Wien (OTS) - Nominierungen zur/zum „PflegerIn mit Herz“ 2019 können online – unter pflegerin-mit-herz.at – oder auf dem Postweg (Postfach 2500o/1011 Wien, Kennwort: „PflegerIn mit Herz“) eingereicht werden – es zählt das Datum des Poststempels! Nominierungsfolder liegen in den Geschäftsstellen der Wiener Städtischen Versicherung sowie in den Filialen der Erste Bank und in allen österreichischen Apotheken auf.

Jede/r, die/der im Pflegebereich tätig ist, kann für „PflegerIn mit Herz“ nominiert werden: pflegende/r Angehörige/r, diplomierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in aller Sparten, Pflegehelfer/in, Altenfachbetreuer/in, Heimhelfer/in, 24-Stunden-Betreuer/in, Auszubildende im Pflegesektor sowie ehrenamtlich Tätige.

Aus allen Nominierungen wählt eine Jury drei Gewinner/innen pro Bundesland und Kategorie aus. Die Preisträger/innen werden in den Kategorien „Pflegende Angehörige“, „24-Stunden-Betreuung“ und „Pflege- und Betreuungsberufe“ ausgezeichnet und bei einer Gala im Jänner 2020 in Wien mit einem Geldpreis von je 3.000 Euro (gestiftet vom Wiener Städtischen Versicherungsverein und von den Wirtschaftskammern Österreichs) gewürdigt.

Der Verein „PflegerIn mit Herz“ wurde im Jahr 2012 vom Wiener Städtischen Versicherungsverein gemeinsam mit der Wiener Städtischen Versicherung ins Leben gerufen. Partner der Initiative sind die Wirtschaftskammern Österreichs, die Arbeiterkammer Wien sowie die Erste Bank und Sparkassen. Darüber hinaus unterstützen auch Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Volkshilfe und die IG pflegender Angehöriger „PflegerIn mit Herz“.

www.pflegerin-mit-herz.at

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Städtische Versicherungsverein

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schottenring 30, 1010 Wien



Romy Schrammel

Tel.: +43 (0)50 350-21224

E-Mail: r.schrammel @ wienerstaedtische.at



WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer

Tel.: +43 (0)50 350-21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



Cornelia Schneeweis

Tel.: +43 (0)50 350-21096

E-Mail: cornelia.schneeweis @ wienerstaedtische.at