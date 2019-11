BVin Susanne Schaefer-Wiery (SPÖ): AnrainerInnen sollen bei Umgestaltung des Vorplatzes Strobachgasse mitentscheiden

Wien (OTS/SPW-K) - In Margareten ist BürgerInnenbeteiligung seit vielen Jahren gelebte Realität. Ob im Rahmen der Werkstätten zur Umgestaltung der Reinprechtsdorfer Straße, des Einsiedlerparks oder im bereits etablierten Projekt des Partizipativen Budgets, das den MargaretnerInnen ermöglicht, mitzuentscheiden, wofür öffentliche Gelder eingesetzt werden. Der Erfolg gibt Margareten Recht und somit werden auch beim neuesten Umgestaltungsprojekt die AnrainerInnen zur Ihren Vorstellungen und Wünschen befragt.



In der Bezirksvertretungssitzung vom 18.12.2018 wurde einstimmig beschlossen, die zuständigen Fachdienststellen der Stadt Wien mit der Erstellung eines Vorschlages für eine einladende Ausstattung des Bereichs Strobachgasse/Ecke Schönbrunner Straße zu beauftragen. Eine Erhebung des Ist-Zustandes des Platzes und ein erster Gestaltungsvorschlag der Fachabteilung dienten als Basis für die Ideen der AnrainerInnen.

In einer konstruktiven Diskussion wurden viele Vorschläge eingebracht, wie es durch einfache Maßnahmen zu einer Aufwertung des Platzes kommen kann. Kleinsteinpflasterung und Bäume sollen nach den Wünschen der AnrainerInnen erhalten bleiben, Sitzgelegenheiten und Möbelkombinationen die Aufenthaltsqualität erhöhen. Alternative Bepflanzungen sowie eine Niveauangleichung der Straßenfläche und des Gehsteigbereiches sollen den Platz aufwerten und ein angenehmes Verweilen in einer konsumfreien Zone ermöglichen. Ein übersichtlicher Kreuzungsbereich soll vor allem Kindern die Querung der Straße erleichtern.



„Die BezirksbewohnerInnen sind die ExpertInnen für ihr direktes Lebensumfeld. Daher freue ich mich über die rege Beteiligung der AnrainerInnen, ihre Nachbarschaft aktiv mitzugestalten. In Margareten wird BürgerInnenbeteiligung eben gelebt. In einem nächsten Schritt wird von der Fachabteilung geprüft, welche Anregungen der BürgerInnen umsetzbar sind, diese werden anschließend in die Planung miteinbezogen", so Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery.



Weitere Infos finden Sie unter www.margareten.wien.at.



