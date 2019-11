Seno Medical und "Know Your Lemons" unterstreichen, welche wichtige Rolle Aufklärung und Selbstuntersuchung im Bereich der Früherkennung von Brustkrebs spielen

San Antonio (ots/PRNewswire) - Eine aktuelle Umfrage unter Frauen in den Niederlanden ergab, dass 79 Prozent der Befragten, bei denen Brustkrebs diagnostiziert wurde, bestimmte Symptome bereits vor ihrer Diagnosestellung bemerkt hatten.

Neue Umfrage zeigt, dass die Symptomerkennung durch die Patientin selbst einer der wichtigsten Faktoren ist

Seno Medical Instruments, Inc. (Seno Medical), ein in Texas ansässiges Unternehmen, das sich auf die medizinische Bildgebung spezialisiert und eine bahnbrechende Technologie für die Brustkrebsdiagnose entwickelt hat, schloss sich im Brustkrebsmonat Oktober mit Know Your Lemons zusammen, um eine Umfrage in den Niederlanden, einem der Länder, in denen die Erkrankung vergleichsweise häufig auftritt, durchzuführen.

Die von der internationalen Brustkrebs-Organisation gesponserte "Know Your Lemons"-Foundation konzentriert sich auf die Aufklärungsarbeit im Bereich der Brustkrebsvorsorge und soll Tabus und Ängste abbauen sowie die erforderlichen Kenntnisse bereitstellen. Die bekannteste Illustration, die aus dieser Kampagne stammt, zeigt 12 Zitronen in einem Eierkarton und dient der Veranschaulichung von 12 typischen Anzeichen für Brustkrebs. Die Studie hat ergeben, dass diese Illustration in zahlreichen Fällen bereits wesentlich zur Früherkennung beigetragen hat.

Nur 11 Prozent der befragten Patientinnen gaben an, ursprünglich mehr als ein Symptom erkannt zu haben. Als den Patientinnen jedoch die Illustration mit den 12 Symptomen von Brustkrebs vorgelegt wurde, gaben 41 Prozent an, dass sie im Nachhinein zwei oder mehr auf zutreffende Symptome erkannten. Achtundsechzig Prozent der Frauen, bei denen ein auffälliges Symptom vorlag, gaben an, dass ihnen die Illustration definitiv geholfen hätte, wenn sie es vor ihrer Diagnose gesehen hätten.

Nur ein Drittel der befragten Patientinnen war alt genug für ein Routine-Mammogramm (dies ist ab einem Alter von 50 Jahren möglich), und daher ist für diese Frauen ein kritisches Bewusstsein besonders wichtig. Bedeutend ist auch, dass die Selbstuntersuchung einer von fünf Brustkrebs-Patientinnen half. Für diejenigen, die berichteten, dass sie keine regelmäßige Selbstuntersuchung durchführen, gaben 44 Prozent an, dass dies daran lag, dass sie schlicht und einfach nicht daran gedacht hätten.

Über die Partnerschaft mit Know Your Lemons unterstützt Seno Medical Weiterbildung speziell für Gesundheitsdienstleister in den Niederlanden, wo die optoakustische Ultraschalltechnik des Unternehmens bereits im Einsatz ist. In diesem Rahmen werden weiterführende Informationen zu abnormen Blutgefäßen und zum Sauerstoffgehalt in Bezug auf potenzielle Tumore angeboten.

"Es ist die Mission unseres Unternehmens, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Brustkrebs frühzeitig zu diagnostizieren", sagt Tammy Garcia, Senior Vice President für Verkauf und Marketing bei Seno Medical. "Wir freuen uns sehr, mit der Weiterbildung für Frauen und Männer einen echten Unterschied zu machen, damit Betroffene sich frühzeitig um sich selbst kümmern und nach geeigneter Unterstützung suchen können."

"Wenn eine Frau im frühestmöglichen Stadium diagnostiziert wird, liegen ihre Überlebenschancen bei annähernd 100 Prozent", sagt Dr. Corrine Ellsworth-Beaumont, Gründerin und Designerin der "Know Your Lemons"-Kampagne. "Unsere Organisation ist mehr als einer halben Milliarde Frauen (und Männern) auf der ganzen Welt bekannt, aber wir werden erst dann Halt machen, wenn wir alle Menschen erreicht haben. Bewusstseinsbildung ist etwas, das über den Monat Oktober hinausgeht - sie ist eine ganzjährige Aufgabe. Wir hoffen, im November Hunderte von Postern aussenden zu können, um in den Niederlanden wirklich etwas zu bewegen."

Eine der Befragten, Amanda Menno, 46 Jahre alt aus Hoogland, wusste dank der Kampagne, dass bei ihr Symptome vorlagen. "Ich sah die Illustration dieser Brustkrebs-Symptome und sie prägte sich in mein Gedächtnis ein. Das erwies sich als eine wirklich gute Sache, denn kurze Zeit später bemerkte ich eine kleine Einbuchtung in meiner Brust. Dank Know Your Lemons wusste ich sofort, dass ich meinen Arzt so schnell wie möglich aufsuchen musste."

Mit der Unterstützung von Seno Medical bietet Know Your Lemons Patienten und Gesundheitsdienstleistern in den Niederlanden zur Unterstützung der Aufklärungsarbeit ein kostenloses Poster an, solange der Vorrat reicht. Besuchen Sie uns dazu auf https://knowyourlemons.com/nederlands.

Seno Medical Instruments, Inc. ist ein in San Antonio, Texas ansässiges Unternehmen für medizinische Bildgebung, das sich der Entwicklung und Kommerzialisierung einer neuen Modalität in der Krebsdiagnose verschrieben hat: der optoakustischen Bildgebung. Das Imagio® Breast Imaging System von Seno Medical verschmilzt optoakustische Technologie mit Ultraschalltechnik (OA/US), um funktionelle und anatomische Echtzeitbilder der Brust zu generieren. Ausgehend vom Auftreten oder Fehlen von zwei charakteristischen Indikatoren für Krebs - Angiogenese und Sauerstoffentzug - kann die optoakustische Bildgebung eine einzigartige Blutkarte im Bereich bestehender Knoten in der Brust generieren, während ein gleichzeitig aufgezeichneter Ultraschall ein traditionelles anatomisches Bild bereitstellt.

Die Know Your Lemons Foundation ist eine globale Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf die Früherkennung von Brustkrebs konzentriert. In Partnerschaften mit Organisationen rund um die Welt wird Weiterbildung auf eine persönliche und unvergessliche Art und Weise angeboten, die Verständnis und Vertrauen fördern soll und außerdem in den Vordergrund stellt, wie wichtig regelmäßige Untersuchungen sind - denn sie können Leben retten.

