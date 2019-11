AVISO: Kinderrechte-Medienaktion und Besuch bei Bundespräsident (18. und 20.11.)

Bundesjugendvertretung und Netzwerk Kinderrechte übergeben „Stücke vom Kinderrechte-Kuchen“ an die Staatsspitze

Wien (OTS) - Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention und der laufenden Staatenprüfung Österreichs zu den Kinderrechten finden nächste Woche folgende Termine der Bundesjugendvertretung und des Netzwerks Kinderrechte statt:



1) Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Am Montag, 18. November 2019, empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Netzwerk Kinderrechte und die Bundesjugendvertretung. Zum 30. Geburtstag der "UN-Kinderrechtskonvention“ wird dem Bundespräsidenten eine Kinderrechte-Torte überreicht. Im Anschluss findet ein Gespräch über kinderrechtliche Baustellen und Errungenschaften in Österreich statt.



Zeit: Montag, 18. November 2019 um 14.00 Uhr

Ort: Maria-Theresien-Zimmer, Hofburg, 1010 Wien



Die Medien sind zur Torten-Übergabe herzlich eingeladen.



2) Medienaktion „Holen Sie sich Ihr Stück vom Kinderrechte-Kuchen!“ vor dem Ministerrat

Am Mittwoch, 20. November 2019, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, findet die Medienaktion „Holen Sie sich Ihr Stück vom Kinderrechte-Kuchen!“ am Ballhausplatz statt. VertreterInnen der Bundesjugendvertretung und des Netzwerks Kinderrechte werden den zum Ministerrat eintreffenden Ministern und Ministerinnen überdimensionale Tortenstücke mit Kinderrechte-Forderungen übergeben. Denn in jedem Ressort von Jugend und Familie über die Bildung bis zum Innenministerium gibt es kinderrechtliche Baustellen.



Zeit: Mittwoch, 20. November 2019, von 9.15 bis 10.00 Uhr

Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien

Die Medien sind herzlich eingeladen.

