FORSTINGER erhält Qualitätslabel vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Vorbildbetrieb FORSTINGER mit Bundeswappen für außergewöhnliche Leistungen im Bereich der Lehrlingsausbildung

Traismauer (OTS) - Forstinger darf künftig als „staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ das Bundeswappen der Republik Österreich im geschäftlichen Verkehr führen. Ein weiterer Erfolg für das Traditionsunternehmen FORSTINGER, welches seit 1962 führender Anbieter von Autozubehör, Ersatzteilen, Mopeds, Fahrrädern, Anhängern, Reifen und Felgen ist.

„Wir bilden österreichweit in 88 Filialen und 86 Werkstätten Lehrlinge aus. Bei uns können motivierte, engagierte Jugendliche eine Lehre im Einzelhandel mit Schwerpunkt KFZ sowie KFZ-Technik & Elektrik abschließen. In unserer Zentrale in Traismauer bilden wir zusätzlich Lehrlinge zur Bürokauffrau/-mann und Medienfachfrau/-mann aus. Durch den regelmäßigen Besuch unserer Lehrlingsakademie sind unsere Lehrlinge immer einen Schritt voraus und genießen eine Top-Ausbildung. Auch Lehre mit Matura ist bei uns möglich.“, so Marlene Kollenz, HR-Verantwortliche bei FORSTINGER.

2020 plant FORSTINGER 30 neue Lehrlinge aufzunehmen. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

ÜBER FORSTINGER:

FORSTINGER ist Österreichs größter Einzelhändler für Automobilzubehör, Zweirad und Zweiradzubehör. In 88 Filialen bietet FORSTINGER erstklassige Produkte und Services rund um die Mobilität. An das Filialnetz angeschlossen betreibt FORSTINGER zudem 86 freie Auto-Werkstätten. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erwirtschafteten rund 700 Mitarbeiter einen Umsatz von 112 Mio. EUR. Pro Jahr vertrauen über 3,5 Millionen loyale Kunden auf FORSTINGER.

Rückfragen & Kontakt:

Forstinger Österreich GmbH Bianca Bracher-Rieß

Martin Miller Straße 1

3133 Traismauer

059101-8401

presse @ forstinger.com