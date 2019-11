Hohe Wiener Ehrung für George Soros

Bürgermeister Michael Ludwig unterstrich Einsatz des Philanthropen für offene Gesellschaft und Demokratie; begrüßte Ansiedelung der CEU in Wien

Wien (OTS/RK) - Wiens Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Donnerstag, dem Investor und Philanthropen George Soros das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien überreicht. Anlass ist die Ansiedelung der Central European University (CEU) in Wien. Der Bürgermeister begrüßte die Ansiedelung der von George Soros gestifteten Universität und strich den Einsatz von Soros für eine offene Gesellschaft und Demokratie hervor. Gleichzeitig zeigte sich Ludwig besorgt über demokratiefeindliche Entwicklungen in den Nachbarländern, die zum Standortwechsel der Uni geführt haben.

An der Ehrung im Wiener Rathaus nahmen zahlreiche honorige Gäste teil, z.B. die ehemalige ungarische Außenministerin Kinga Göncz, der ehemalige Außenminister von Tschechien Karel Schwarzenberg, CEU-Rektor Michael Ignatieff und Prof. Paul Lendvai. Die Laudatio hielt Bundespräsident a.D. Heinz Fischer.

Bürgermeister Ludwig drückte in seiner Begrüßung die Freude darüber aus, dass die von George Soros gegründete Central European University (CEU) ihren Standort nun in Wien habe. Eine der Verbindungen zwischen Soros und Wien seien die Ideen von Sir Karl Popper, die Soros sein Leben lang inspiriert haben. Ludwig drückte seinen Respekt darüber aus, dass Soros seine finanziellen Ressourcen für die Unterstützung weltoffener, demokratischer Geisteshaltungen einsetze, dazu gehöre auch die Stiftung der CEU. Ludwig zeigte sich gleichzeitig besorgt über demokratiefeindliche Entwicklungen in Nachbarländern und bedauerte, dass der Ansiedlung der CEU in Wien politische und antisemitische Anfeindungen gegen Soros vorangegangen seien. Wien würde immer die Werte der offenen und demokratischen Gesellschaft verteidigen, stellte Ludwig klar.

Bundespräsident a.D. Heinz Fischer betonte in seiner Laudatio, dass die CEU eine der Top 100 Universitäten weltweit sei. Diese Qualität spiegle sich nicht nur in der wissenschaftlichen Lehre wider, sondern auch in der Vermittlung demokratischer Werte und einer offenen Geisteshaltung.

George Soros betonte in seiner Dankesrede, dass er äußerst dankbar sei für die Etablierung der CEU in Wien und sich besonders über die hohe Auszeichnung freue. Er erzählte, dass er in seiner Wahlheimat London vom Gedankengut Sir Karl Poppers geprägt worden sei, der auch sein wissenschaftlicher Tutor war. Er freue sich, dass künftig Studierende aus rund 100 Ländern in Wien an der CEU studieren würden.

George Soros, Investor und Philanthrop, wurde 1930 in Budapest geboren. Er überlebte den Holocaust und ging mit 17 Jahren nach England, um zu studieren. Einer seiner Lehrer war der gebürtige Wiener Sir Karl Popper, dessen Gedankengut Soros sehr prägte. Dessen Idee von der offenen Gesellschaft ist bis heute die Triebfeder für das gesellschaftspolitische Engagement von Soros. Sein Vermögen, das er als Investor verdiente, setzt er zum Großteil für dieses Engagement ein. George Soros ist Gründer und wichtigster Unterstützer der international renommierten Central European University (CEU) mit Sitz in New York und nun auch in Wien. Die CEU wird von der Grundidee der Weltoffenheit und Demokratie geprägt. Die Ansiedlung dieser weltweit angesehenen Universität stärkt sowohl den Wissenschafts- als auch den Wirtschaftsstandort Wien. (Schluss)du

