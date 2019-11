FPÖ-Hofer: Kroatiens Staatspräsidentin verleiht Mario Kunasek höchste staatliche Auszeichnung

Seltene Ehre für einen Österreicher: Kroatien würdigt die Leistungen des ehemaligen österreichischen Verteidigungsministers

Wien/Graz (OTS) - In Zagreb wurde heute dem ehemaligen freiheitlichen Verteidigungsminister Mario Kunasek eine besondere Ehre zu teil. Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarović verlieh ihm den sogenannten „Fürst-Trpimir-Orden“ für „außergewöhnliche Leistungen zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Kroatien und anderen Ländern“. Die Auszeichnung wurde heute im kroatischen Verteidigungsministerium vom stellvertretenden Ministerpräsidenten und Verteidigungsminister Dr. Damir Krstičević an den gebürtigen Steirer übergeben. FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer: „Ich gratuliere Mario Kunasek zum Erhalt dieser hohen Auszeichnung. Er hat als Verteidigungsminister hervorragende Arbeit geleistet und hatte höchste Beliebtheitswerte bei der Truppe. Auch auf internationaler Ebene agierte er mit großem diplomatischem Geschick und konnte jahrzehntelange Blockaden überwinden“, so Hofer.

In seiner Laudatio unterstrich der kroatische Verteidigungsminister die außerordentlichen Leistungen von Mario Kunasek im Zuge der Überstellung des Kampfjets des kroatischen Nationalhelden Oberst Rudolf Perešin. Die Übergabe des Flugzeuges war ein langersehnter Wunsch der kroatischen Regierung. 28 Jahre lang befand sich die Maschine aufgrund völkerrechtlicher Streitigkeiten zwischen Serbien und Kroatien in Österreich. Mario Kunasek setzte sich auf internationaler und nationaler Ebene für eine Lösung ein und vermittelte im Konflikt erfolgreich. Nach langen Verhandlungen konnte schließlich im Mai dieses Jahres der MiG-Kampfjet den kroatischen Behörden übergeben werden. Dort dient das Fluggerät im kroatischen Nationalmuseum nunmehr als begehrtes Ausstellungsstück.

Kampfjet von Perešin mehr als nur ein Fluggerät

In der Heimat des Fußball-Vizeweltmeisters ist der Kampfjet von Oberst Perešin weit mehr als nur ein militärisches Fluggerät. Er gilt als Symbol für den entschlossenen Kampf Kroatiens um Einheit und Freiheit. Perešin weigerte sich im Jugoslawienkrieg 1991, das Feuer auf seine kroatischen Landsleute zu richten und widersetzte sich damit den kommunistischen Befehlen aus Belgrad. Da er keinen Flugplatz in Kroatien ansteuern konnte, entschied er sich dafür, mit seiner Maschine im neutralen Österreich zu landen. Dabei gelang es ihm, sich der jugoslawischen Luftabwehr zu entziehen. Vier Tage nach seiner Landung kehrte er nach Kroatien zurück und schloss sich der kroatischen Armee an.

Kunasek einziger Österreicher mit Fürst-Trpimir-Orden

Der Fürst-Trpimir-Orden mit Halsband und Stern ist die fünfthöchste staatliche Auszeichnung und die höchste für ausländische Personen, die von der Republik Kroatien verliehen wird. Er ist benannt nach dem kroatischen Fürsten Trpimir I., der von 845 bis 864 in Kroatien herrschte. Kunasek ist aktuell der einzige Österreicher, der diese Auszeichnung innehat. Zuletzt wurde der Orden 1994 an den österreichischen Außenminister Alois Mock vergeben.

