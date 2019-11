Erfolgreicher PwC ImmoTalk 2019

Heimische Immobilienwirtschaft diskutiert über Chancen und Herausforderungen der Branche

Wien (OTS) - Das Who is Who der österreichischen Immobilienbranche versammelte sich am gestrigen Mittwoch zur jährlichen Präsentation der PwC-Studie “Emerging Trends in Real Estate“ beim ImmoTalk im Wiener DC Tower. Die Ergebnisse der europaweiten Studie stimmen positiv: Immobilien bleiben trotz starker Gegenwinde eine attraktive Form der Vermögensanlage.

Der jährlich von PwC und dem Urban Land Institute (ULI) herausgegebene Bericht „Emerging Trends in Real Estate“ hat auch für heimische Vertreter der Branche große Relevanz. Einschätzungen von mehr als 900 Immobilien-Fachleuten in ganz Europa, einschließlich Investoren, Bauträger, Kreditgeber und Berater, wurden für die Studie gesammelt und analysiert. Der ImmoTalk von PwC bot der Studien-Präsentation mit einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion einen gelungenen Rahmen und brachte am Abend rund 130 Entscheidungsträger aus der österreichischen Immobilienwirtschaft im PwC-Headquarter in Wien zusammen.

Jasmin Soravia, Chairman ULI Austria, und Marius Richter, Director Real Estate Assurance bei PwC Österreich, präsentierten den Gästen die Studienergebnisse, wonach Paris, Berlin und Frankfurt zu den drei beliebtesten Investitionsstandorten im Jahr 2020 zählen werden. Wien gilt unter Investoren auch weiterhin als attraktiver Markt, dies insbesondere vor dem Hintergrund des stabilen Mietniveaus, geringer Leerstandsraten und der für Investoren positiven demographischen Entwicklung. Der Bereich Logistik, gepusht durch den anwachsenden Onlinehandel, zählt ein weiteres Mal zu den Top-Anlage- und Entwicklungsperspektiven.

Wandel der Branche bereits vollzogen

„Klimabewusstsein, politische Instabilität, steigende (Bau-)kosten, niedrige Zinsen und monetäre internationale Expansion regen längst zum Umdenken innerhalb der Immobilienbranche an. Damit aus dem ‚Life Cycle of Assets‘ ein ‚Life Cycle der Kundenbedürfnisse‘ wird, müssen anstelle der klassischen Flächenproduktion künftig mehr ‚costumer-tailored products‘ geschaffen werden“, so Peter Fischer, Real Estate Leader bei PwC Österreich und Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung.

Auch die Podiumsdiskussion stand im Zeichen des Wandels. So diskutierten die Experten Dr. Andreas Köttl, CEO von Value One, DI Martin Löcker, COO der UBM Development AG, Dr. Ulf Pleschiutschnig, Managing Director bei Morgan Stanley, Andreas Quint, CEO der CA Immobilien Anlagen AG, und DI Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft, über die Bedenken und Chancen, denen die Branche 2020 begegnen wird.

Im Anschluss nutzten die Gäste des gut besuchten Events die Gelegenheit zu fachlichem Austausch und Networking und ließen den Abend bei guter Stimmung über den Dächern der Stadt ausklingen.

Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter: Emerging Trends in Real Estate

