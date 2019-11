ÖVP-Thaler: "Verkehrsnetz ist zentrales Nervensystem Europas"

Anhörung mit designierter Verkehrskommissarin Valean/ Transit muss auf die Agenda/ Brauchen wettbewerbsfähige Bahn

Brüssel (OTS) - "Das Verkehrs- und Transportnetz ist das zentrale Nervensystem Europas. In der Verkehrspolitik ist es daher essenziell, einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Menschen, der Wirtschaft und dem Umweltschutz zu schaffen. Das Ziel muss ein nachhaltiger und effizienter Verkehr sein, bei dem die Bedeutung der Schiene als Transportmittel deutlich zunimmt", sagt die ÖVP-Europaabgeordnete und stellvertretende Verkehrssprecherin der Europäischen Volkspartei (EVP), Barbara Thaler. "Adina Valean ist eine erfahrene Kollegin, schon lange Europaabgeordnete und war zuletzt Vorsitzende des Industrieausschusses. Ich wünsche ihr viel Kraft für die Aufgabe und freue mich auf die Zusammenarbeit, wenn sie vom Verkehrsausschuss bestätigt wird."

"Wir brauchen einen guten Mix der Transportmittel, ein Schwerpunkt muss ein wettbewerbsfähiger europäischer Eisenbahnmarkt sein. Dafür brauchen wir Entbürokratisierung im Eiltempo. Die immer noch 9.000 einzelstaatlichen Regeln für den Eisenbahnverkehr sollen gestrichen und durch einheitliche europäische ersetzt werden, damit endlich auch auf der Schiene Wettbewerb entstehen kann", sagt Thaler, die eine der fünf Fragestellerinnen der EVP im Hearing ist.

"Der Lokführerwechsel an der Grenze aufgrund der Sprachbarriere zwischen den Staaten ist unsinnig und muss aufhören. Denn das kostet nur Zeit und Geld für die Unternehmen und die Passagiere und ist weder europäisch, noch bei einem anderen Transportmittel üblich - weder am Land, im Wasser noch in der Luft", sagt Thaler.

"Aus Tiroler Sicht ist für mich klar, dass der Themenbereich Transit breiten Raum haben muss. Die Probleme und Warenströme betreffen uns alle. Derzeit fahren LKW von Südschottland bis nach Verona auf der Straße, statt dass die Container am Zug landen. So kann das nicht weitergehen, das ist eine europäische Frage, die wir nur auf europäischer Ebene beantworten können", sagt Thaler.

Diese Fragen wird Thaler der designierten Verkehrskommissarin stellen: Welche konkreten Vorschläge werden Sie als Kommissionsmitglied einbringen, um den Markt im Eisenbahnsektor endgültig zu öffnen und einen stärkenden Wettbewerb zu fördern, damit qualitativ hochwertige Dienstleistungen gewährleistet werden können? Wie stellen Sie die Finanzierung und Implementierung (des Europäischen Leit- und Signalsystems) ERTMS sicher, damit die Schiene ihr volles Potenzial ausschöpfen kann?

