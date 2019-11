netdoktor.at lädt zur Gesundheitsmesse "Zukunft der Medizin"

Österreichs größtes Gesundheitsportal feiert sein 20. Jubiläum im Museumsquartier Wien

Wien (OTS) - Bereits seit 20 Jahren versorgt netdoktor.at seine Leser mit verständlich verfassten medizinischen Informationen über Krankheiten, Untersuchungen und Therapien. Zum 20-jährigen Jubiläum verlagert das Online-Portal seine Kompetenz außerhalb des Internets, um mit Ärztinnen und Ärzten, Expertinnen und Experten, Partnern sowie Gesundheitsinteressierten in einen direkten, aktiven und gemeinsamen Wissensaustausch zu treten.

Medizin von heute und morgen

Im Rahmen dieser öffentlich und kostenlos zugänglichen Veranstaltung erwartet Sie ein umfangreiches Programm mit spannenden Vorträgen und Seminaren zu Innovationen und Meilensteinen der Medizin. Der Fokus der Vorträge liegt auf neuartigen Therapien, den Bereichen Onkologie, Atemwegserkrankungen, Gastroenterologie, Herz-Kreislauf-System, Diabetes, Neurologie, psychische Gesundheit, richtiger Ernährung und Bewegung.

Das Programm im Detail finden Sie hier.

Innovationen zum Anfassen

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit bei verschiedenen Ständen der Partner und Sponsoren weitere Informationen zu den Fokusthemen einzuholen, Beratungsgespräche in Anspruch zu nehmen und kostenlose Gesundheitstests in der "Gesundheitsstraße" durchführen zu lassen. In den Pausen sind kurze Bewegungseinheiten mit einem Personal Trainer vorgesehen.

Auf diese Gesundheitstests, Anwendungen und Seminare können Sie sich unter anderem auf der Gesundheitsmesse "Zukunft der Medizin" freuen:

Venenmessung mit Dr. Bull

Informationsstand von bständig

ELTZ Zahnregulierung: "i Tero Scanner"

Informationsstand von Anima Mentis – Fitness für die Seele

Verkostungen von ICH BIN WAS?ER

Augeninnendruckmessung von CARE VISION

Hörtest mit Neuroth

Seminar: Psychotherapeutin Mag. Lisa Weber berichtet von Therapieansätzen aus Europas größtem Drogen-Rehabilitationszentrum San Patrignano; im Anschluss sind 15-minütige psychotherapeutische Gespräche für die individuellen Themen der Besucher möglich (kostenfrei und vertraulich)

Seminar von Padma: Tradition & Moderne; Rezepturen aus der Tibetischen Medizin zur Unterstützung der Gesundheit

Seminar von Coloplast: Informationen zu Blasen- und Darmfunktionsstörungen

Seminar von myBioma: Darmflora-Analyse, die Diagnostik der Zukunft

Verlosung einer DNA Professional Analyse auf Basis Ihrer Speichelprobe im Wert von 599 Euro von DNA BODY Transformer Österreich

Alles auf einen Blick

Rückfragen & Kontakt:

Hajnalka Beata Jan, MSc.

Marketing und Projektmanagement



netdoktor.at GmbH

Heiligenstädter Lände 29/5

1190 – Vienna, Austria

Tel.: +43 1 405 55 75 – 32

Fax: +43 1 405 55 75 – 55

hajnalka.jan @ netdoktor.at

www.netdoktor.at