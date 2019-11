Mehr Expertise im SAP-Umfeld: Inspiricon AG wird Teil der Q_PERIOR Gruppe

München (ots) - Die Unternehmensberatung Q_PERIOR setzt ihren Wachstumskurs fort und übernimmt die Böblinger Inspiricon AG. Inspiricon wird zukünftig als Q_PERIOR agieren und einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau des SAP-Bereichs leisten.

Mit dem Zusammenschluss reagiert Q_PERIOR auf die konstant hohe Nachfrage nach spezialisierter Beratungsdienstleistung im SAP-Umfeld. Inspiricon bringt hierfür tiefgehende Expertise in den Bereichen SAP Business Intelligence und SAP Fiori (UI-Technologien) mit. Darüber hinaus gehört die Entwicklung von IT-Strategien und Plattformen sowie Geschäftsprozessmanagement zu den Schwerpunkten der Beratungsdienstleistungen. Als "SAP Gold Partner" garantiert Inspiricon dabei höchste Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit.

"Die Nachfrage nach SAP-Beratungsleistungen und Nearshoring hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen", so Karsten Höppner, CEO bei Q_PERIOR. "Wir freuen uns daher, dass wir mit Inspiricon ein etabliertes Team mit ausgezeichneter SAP-Expertise und Nearshoring-Fähigkeiten bei Q_PERIOR willkommen heißen dürfen."

Inspiricon wurde 2014 gegründet und beschäftigt 50 Mitarbeiter an den Standorten Böblingen, Freiburg und Cluj-Napoca (Rumänien). Der Standort in Rumänien dient dabei als deutschsprachiges Nearshore-Center, um schnell und flexibel auf die individuellen Anforderungen der Kunden reagieren zu können.

"In der Vergangenheit haben wir mit Q_PERIOR bereits zahlreiche gemeinsame Projekte bei Industrieunternehmen und Versicherungen umgesetzt", so Claudio Volk, Vorstand und Mitgründer der Inspiricon AG. "Unsere gemeinsamen Expertisen zu bündeln war daher der nächste logische Schritt. Sowohl unsere Werte als auch unsere Arbeitsweise ergänzen sich hervorragend, sodass wir in Zukunft noch gezielter auf die Anforderungen des Marktes eingehen können."

Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstützt Großunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierter Fach- und IT-Kompetenz. Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken, Travel, Transport and Logistics, Automotive & Industrie, Energy und öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendes Beratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Business Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement, Projekt- & Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Management, Supply Chain Management und Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreich Projekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformation wettbewerbsfähiger machen.

