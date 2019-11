Fotos von Walter Bergen im Bezirksmuseum Landstraße

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) zeigt eine neue Sonder-Ausstellung mit meisterlichen Fotos des erfahrenen Wiener Lichtbildners Walter Bergen. Diese Schau wird am Freitag, 15. November, um 19.00 Uhr, eröffnet und kann bis Mittwoch, 18. Dezember, besichtigt werden. Bergen legt anlässlich seines 60. Geburtstags eine feine Bilder-Kollektion mit 60 Arbeiten aus den letzten 60 Monaten vor. Im Zentrum der Bilder stehen Natur und Tiere. Andere Motive komplettieren die Präsentation. Der Zutritt zur Vernissage ist frei. In weiterer Folge sind die ausdrucksstarken Fotoarbeiten jeden Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr plus jeden Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr kostenlos zu sehen. Mehr Informationen: Telefon 4000/03 127.

Aufnahmen reflektieren Stimmungen und Gefühle

Walter Bergen stellt im Bezirksmuseum Landstraße sowohl nach Themenkreisen geordnete „Hauptbilder“ im Großformat als auch kleinere Fotoarbeiten vor. Beeindruckende Aufnahmen in Farbe und in Schwarz/Weiß (auf Fotopapier, Leinwand, Acryl und Alu) reflektieren verschiedenste Eindrücke und Emotionen. Der Foto-Künstler betätigt sich seit März 2019 als Trainer an der „Wiener Fotoschule“. Foto-Workshops, Foto-Reisen sowie ein reger Austausch mit Berufsfotografen brachten Bergen vielerlei nützliche Impulse für sein Schaffen. Das Festhalten spezieller Momente und die Wiedergabe der jeweiligen Atmosphäre sind dem Lichtbildner ein Anliegen. „Mein Ziel habe ich dann erreicht, wenn die Betrachterinnen und Betrachter die Stimmungen und Gefühle meiner Aufnahmen im besten Fall nachvollziehen, verstehen und vielleicht sogar spüren können“, erläutert Walter Bergen seine Intentionen.

Bis Mitte Februar verlängert wurden 2 andere Ausstellungen im Bezirksmuseum Landstraße im 3. Bezirk in der Sechskrügelgasse 11: „Wiener Neustädter Kanal“ und „Milch-Versorgung - Molkerei Trösch“). Traditionell gesperrt ist das Museum an schulfreien Tagen und an Feiertagen. Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Fotograf Walter Bergen: www.walberimages.at

Wiener Fotoschule: www.wienerfotoschule.at

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

