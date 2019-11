„Boogie-Special“-Abend im Bezirksmuseum Hietzing

Wien (OTS/RK) - Der am 11. November 1963 geborene Boogie Woogie-Pianist Michael Pewny gastiert am Freitag, 15. November, ab 19.00 Uhr, im Festsaal im Hietzinger Bezirksmuseum (13., Am Platz 2). Der Eintritt zum Konzert „Boogie Woogie Geburtstag-Special“ kostet 15 Euro. Die Kasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Mehr Informationen und Karten-Reservierungen: Telefon 0664/511 31 40 und E-Mail office@pewnyboogie.at.

Neben dem Geburtstag feiert der gefragte Künstler an dem Abend sein 40 Jahre-Bühnenjubiläum. Der temperamentvolle Pianist hat im Laufe der Jahre mehrere Tonträger produziert, mit den Stars der internationalen Boogie-Szene gespielt und das Publikum bei vielerlei Auftritten im In- und Ausland begeistert. Umfassende Angaben über den „Hollywood-Pianist“ genannten Musikus sind im Internet zu finden: www.pewnyboogie.at/german.htm. Fragen über künftige Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Hietzing beantwortet der ehrenamtlich agierende Museumsleiter und Bezirkshistoriker Ewald Königstein: Telefon 877 76 88. Kontaktaufnahme mit dem Museumsverantwortlichen via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

