Lotto: Fünffachjackpot – am Sonntag warten rund 6,3 Millionen Euro

Sechsstellige Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl in OÖ, bei LottoPlus in Wien und Joker in NÖ

Wien (OTS) - Lange hat’s gedauert, bis zum ersten Fünffachjackpot des Jahres, nämlich bis Mitte September; und jetzt, keine zwei Monate später, gibt es bereits den zweiten Fünffachjackpot. Am vergangenen Mittwoch gab es also zum fünften Mal in Folge keine „sechs Richtigen“, und damit bleibt der November weiterhin sechserlos. Die Österreichischen Lotterien rechnen bis Sonntag mit etwa 6,5 Millionen abgegebener Tipps, und das heißt, dass es um rund 6,3 Millionen Euro gehen wird.

Neben dem Eintritt des Fünffachjackpots gab es aber noch drei Sologewinne. Den ersten beim Fünfer mit Zusatzzahl. Der ist einem Spielteilnehmer aus Oberösterreicher mit dem ersten von zwölf Tipps auf einem Normalschein gelungen und ist mehr als 174.700 Euro wert.

LottoPlus

Sologewinn Nummer zwei gab es bei LottoPlus. Hier war ein Wiener erfolgreich, und er musste lange kontrollieren, ehe er Gewissheit hatte: Es handelte sich um einen Quicktipp, und der Gewinn, der sich mit rund 365.900 Euro zu Buche schlägt, befand sich erst im 20. und damit letzten Tipp auf seiner Quittung. Für den LottoPlus Sechser am Sonntag werden rund 400.000 Euro erwartet.

Joker

Und den dritten Sologewinn erzielte ein Niederösterreicher beim Joker. Für sein „Ja“ zum Joker erhält er rund 271.400 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. November 2019

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.823.263,46 – 6,3 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 174.741,90 150 Fünfer zu je EUR 1.270,80 261 Vierer+ZZ zu je EUR 219,10 6.571 Vierer zu je EUR 48,30 8.256 Dreier+ZZ zu je EUR 17,30 109.853 Dreier zu je EUR 5,20 311.501 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 27 33 34 41 45 Zusatzzahl: 42

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. November 2019

1 Sechser zu EUR 365.856,70 62 Fünfer zu je EUR 1.382,10 3.183 Vierer zu je EUR 24,00 54.370 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 12 18 29 31 35 36

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. November 2019

1 Joker EUR 271.365,30 20 mal EUR 8.800,00 132 mal EUR 880,00 1.340 mal EUR 88,00 13.189 mal EUR 8,00 134.609 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 4 2 4 9 9

