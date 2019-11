Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 15.11.: "Haben Sie eine Kundenkarte?"

Kundenbindungsprogramme im Handel sind Thema des von Astrid Petermann und Michael Fröschl gestalteten "Saldo – das Wirtschaftsmagazin" am Freitag, den 15.11. um 9.42 Uhr in Ö1.

Wien (OTS) - "Haben Sie eine Kundenkarte?" – diese Frage gehört inzwischen zum Einkaufen dazu. Kaum eine Kassa, an der man nicht gefragt wird, ob man eine Stammkunden- oder Einkaufskarte hat oder eine haben möchte. Vom Supermarkt über Boutiquen, Buch- und Möbelhändler bis hin zum Baumarkt. Die meisten Handelsketten bieten Kundenkarten an, viele Konsument/innen nehmen sie gerne. Drei Viertel der Österreicher/innen besitzen sogar gleich mehrere Kundenkarten. Das merkt man im Geldbörserl, das immer dicker wird. Gleichzeitig steigen Kund/innen in Zeiten von Apps und Co. auch auf digitale Kundenkarten am Smartphone um.

Vor allem wegen Datenschutz-Bedenken gab es zuletzt aber viel Kritik am System der Kundenkarten. Auf die einige Händler ja verzichten – sie führen stattdessen andere Rabattaktionen durch und bieten etwa Hefte zum Sammeln von Treuepunkten an. Klingt altmodisch, scheint aber nach wie vor beliebt zu sein. Für das Ö1-Wirtschaftsmagazin haben sich Astrid Petermann und Michael Fröschl das Pro und Contra von Kundenbindungsprogrammen angesehen und bei Unternehmen, Kund/innen und Expert/innen nachgefragt, warum Sammeln, Kleben und Stempeln für viele Kund/innen so reizvoll ist und warum einige Unternehmen ganz auf solche Programme verzichten.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Verena Jury-Enzi

(01) 36069 - 19122

verena.jury @ orf.at