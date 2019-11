Polizist durch Kopfstoß verletzt – Beschuldigter festgenommen

Wien (OTS) - 13.11.2019, 12:15 Uhr

Wien - Donaustadt

Die Beamten wurden zu einer Wohnung gerufen, da laut Hausbewohner eine Gartenparty in einer Erdgeschosswohnung zu eskalieren drohte. Die Polizisten wurden bei der Klärung des Sachverhaltes sofort von den augenscheinlich alkoholisierten Gästen beschimpft. Einer der Gäste, ein 31-jähriger Österreicher, wurde schlussendlich festgenommen. Im Zuge der Festnahme versetzte er einem der Beamten einen Kopfstoß, sodass dieser in ein Spital gebracht werden musste. Er wurde im Gesichtsbereich verletzt und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Des Weiteren bedrohte er die Beamten mit dem Umbringen. Der 31-Jährige befindet sich in Haft.

